Tuzlaspor'da Bekir İrtegün'ün istifasına ret

Trendyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor, istifasını sunan teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevine devam edeceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tuzlaspor'da Bekir İrtegün'ün istifasına ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 17:38
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynanan maçın ardından istifasını sunan teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevine devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynadığımız Eyüpspor müsabakası sonrasında yönetim kurulumuza istifasını sunan teknik direktörümüz Bekir İrtegün'ün istifası başkanımız ve yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmemiştir. Göreve geldiği günden bu zamana kadar takımımızda özveriyle çalışan Bekir İrtegün'e ve teknik heyetimize güveniyoruz. Teknik direktörümüz Bekir İrtegün ve ekibi görevine devam edecektir." denildi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery