02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
0-118'
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-018'
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

'Tuttur' hakkındaki iddialar yalanlandı: İddiaları yayan kişi tutuklandı

Kapatılan şans oyunu sitesi 'Tuttur'a kayıtlı 'kullanıcıların üyelik bilgilerinde izinsiz değişiklik yapıldığı'na yönelik iddiaları ortaya atan kişi tutuklandı.

'Tuttur' hakkındaki iddialar yalanlandı: İddiaları yayan kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans oyunu sitesi Tuttur.com ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, sitenin kişisel verilerin bahis soruşturması sürecinden önce silindiğine dair iddialar yalanlandı.

Savcılık, söz konusu iddiaları ortaya atan "pameranti" rumuzlu Y.K.'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandığını bildirdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
