İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans oyunu sitesi Tuttur.com ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, sitenin kişisel verilerin bahis soruşturması sürecinden önce silindiğine dair iddialar yalanlandı.
Savcılık, söz konusu iddiaları ortaya atan "pameranti" rumuzlu Y.K.'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandığını bildirdi.
'Tuttur' hakkındaki iddialar yalanlandı: İddiaları yayan kişi tutuklandı
Kapatılan şans oyunu sitesi 'Tuttur'a kayıtlı 'kullanıcıların üyelik bilgilerinde izinsiz değişiklik yapıldığı'na yönelik iddiaları ortaya atan kişi tutuklandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans oyunu sitesi Tuttur.com ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
-
9
Okan Buruk'a canlı yayında tepki!
-
8
Galatasaray'dan Yasin Kol talebi: "Düdük assın!"
-
7
Avrupa'nın göbeğinde linç; futbolcular, sportif direktör!
-
6
Manchester City'nin 100 milyon euro'luk yeni gözdesi!
-
5
Kocaelispor taraftarından Serdar Dursun'a tepki!
-
4
David Hubert: "Galatasaray gibi değildi"
-
3
Derbi sonrası men kararı!
-
2
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da ilk 5'te!
-
1
Gökhan Gönül ve Emrullah Şalk gözaltında
- 22:48 'Tuttur' hakkındaki iddialar yalanlandı: İddiaları yayan kişi tutuklandı
- 22:18 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı!
- 22:09 Xabi Alonso, Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi
- 21:41 Xabi Alonso'dan Barcelonalı Araujo'ya destek!
- 21:18 VakıfBank, Romanya deplasmanında hata yapmadı! 2'de 2
- 20:48 Lewandowski belirsizliği: Barcelona forvet arıyor
- 20:25 Galatasaray'dan bir paylaşım daha: "İnsanlık dışı görüntüler"
- 20:25 Arda Güler'in form düşüşünün sebebi İspanya'da gündemde
- 20:19 Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- 20:02 Red Bull, Verstappen'in yeni takım arkadaşını açıkladı
- 19:55 Nijerya'nın Afrika Kupası kadrosu açıklandı: Süper Lig'den dört isim
- 19:53 Çaykur Rizespor'dan kupada gol şovu
- 19:29 Samsunspor'dan Galatasaray mesajı
- 19:26 Fenerbahçe–Galatasaray kadın futbol derbisi Chobani Stadı'nda
- 19:22 İstanbulspor, Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
- 19:15 Gebze Belediyespor, Altekma'yı zorluklarla geçti
- 19:09 Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
- 19:09 Bolu'nun gururu Berkay, karateyle engel tanımıyor
- 18:10 Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibine elendi!
- 18:06 Galatasaray'dan Yasin Kol için paylaşım
- 17:58 Samsunspor'a Galatasaray maçı öncesi müjde!
- 17:37 Antonio Cassano: "Allegri de Mourinho gibi olacak"
- 17:22 Aursnes'tan Jose Mourinho'ya övgü!
- 17:12 Rafa Silva cephesinde Benfica açıklaması!
- 17:06 Tarih 'Verstappen şampiyon olacak' diyor
- 16:46 Mesut Özil'den Arda Güler yanıtı
- 16:39 Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Felix Uduokhai
- 16:35 Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi
- 16:29 Galatasaray'dan Yasin Kol talebi: "Düdük assın!"
- 16:20 Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da ilk 5'te!
- 16:08 Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yenerek seriyi sürdürdü
- 15:54 Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı
- 15:36 Beşiktaş U-19'da ayrılık: Veli Kavlak!
- 15:27 Lamine Yamal: "Messi olmak istemiyorum"
- 15:26 Enzo'dan itiraf: Transfer!
- 15:25 Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Onuralp Bitim
- 15:22 Arda Turan'dan Shakhtar U19 teknik direktörüne cevap!
- 14:56 Konyaspor, kupada gruplara kaldı!
- 14:28 Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Tammy Abraham
- 14:22 Modric'ten Mourinho itirafı: "Olmasa, olmazdı!"
- 14:13 Real Madrid'de Rodrygo kararı!
- 14:07 Samsunspor son 14 resmi maçta yenilmedi
- 14:03 Milan'a Sergio Ramos önerisi
- 13:56 Endrick, Lyon'a gidiyor!
- 13:54 Manchester City'nin 100 milyon euro'luk yeni gözdesi!
- 13:38 Altay'da Yusuf Şimşek çare olamadı
- 13:34 Balıkesirspor'da alkışlar Talha'ya
- 13:32 Karşıyaka'da Helene geldi
- 13:29 Arkadaşının tavsiyesi ile başladığı bocciada Türkiye şampiyonluğu hayali kuruyor
- 13:25 10'uncu yılda tırhandil rüzgarı Bodrum'da esti
- 13:22 Darwin Nunez için sürpriz gelişme!
- 13:18 Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması!
- 13:13 Karşıyaka'nın rekor yılı
- 13:09 Aliağa FK kupada gruplar için sahada
- 13:01 Kupada Muğla derbisi
- 12:58 Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Dick Kooy'u renklerine bağladı
- 12:54 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı
- 12:52 Samsun'da Dragon Bot Yarışları'nda engelli sporcular kürek çekti
- 12:45 Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu
- 12:40 Brooks: "LeBron kendisine boyun eğenleri sever, ben eğmem"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Xabi Alonso, Arda Güler eleştirilerine yanıt verdi
Lewandowski belirsizliği: Barcelona forvet arıyor
Arda Güler'in form düşüşünün sebebi İspanya'da gündemde
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da ilk 5'te!
Lamine Yamal: "Messi olmak istemiyorum"
Enzo'dan itiraf: Transfer!
Modric'ten Mourinho itirafı: "Olmasa, olmazdı!"
Real Madrid'de Rodrygo kararı!
Milan'a Sergio Ramos önerisi
Endrick, Lyon'a gidiyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|14
|10
|3
|1
|29
|9
|33
|2
|Fenerbahçe
|14
|9
|5
|0
|31
|13
|32
|3
|Trabzonspor
|14
|9
|4
|1
|25
|12
|31
|4
|Göztepe
|14
|7
|5
|2
|17
|7
|26
|5
|Samsunspor
|14
|6
|7
|1
|20
|13
|25
|6
|Beşiktaş
|14
|7
|3
|4
|24
|17
|24
|7
|Gaziantep FK
|14
|6
|4
|4
|21
|22
|22
|8
|Kocaelispor
|14
|5
|3
|6
|12
|15
|18
|9
|Başakşehir
|14
|4
|4
|6
|19
|16
|16
|10
|Alanyaspor
|14
|3
|7
|4
|14
|15
|16
|11
|Konyaspor
|14
|4
|3
|7
|19
|23
|15
|12
|Rizespor
|14
|3
|5
|6
|16
|22
|14
|13
|Antalyaspor
|14
|4
|2
|8
|14
|25
|14
|14
|Kasımpaşa
|14
|3
|4
|7
|14
|21
|13
|15
|Eyüpspor
|14
|3
|3
|8
|9
|17
|12
|16
|Kayserispor
|14
|2
|6
|6
|14
|31
|12
|17
|Gençlerbirliği
|14
|3
|2
|9
|14
|21
|11
|18
|Karagümrük
|14
|2
|2
|10
|13
|26
|8