Tuttur.com ile maç önü: Hollanda - Meksika

Hollanda ile Meksika Hazırlık maçında kozlarını paylaşacak, mücadele 21:45'te başlayacak.

, Fotoğraf; EPA
Tuttur.com ile maç önü: Hollanda - Meksika
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07 Ekim 2020 04:26
HAzırlık maçında Hollanda ile Meksika karşı karşıya geliyor. Avrupa temsilcisi Hollanda'nın evinde oynanacak maçta taraflar kendi güçlerini iyi bir denemeye tabi tutabilecek.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İki takım tarihlerinde 9. kez karşı karşıya geliyor. Son 5 maçın 3'ünü Hollanda, 1'ini Meksika kazandı.

- Hollanda son maçında yenilmeden önce 5 maçtır namağluptu.

- Meksika son 5 maçında 16 gol atarken 3 golü kalesinde gördü.

- Hollanda'nın son 2 maçı 2,5 ALT, Meksika'nın son 5 maçı 2,5 ÜST bitmiştir.

EKSİKLER, CEZALILAR

Hollanda: Van Dijk, Depay,

Meksika: Eksik yok

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Cillessen; Veltman, Ake, Blind, Wijndal; Koopmeiners, de Roon; Berghuis, van de Beek, Babel; Malen

Meksika: Gonzalez; Rodriguez, Araujo, Moreno, Arteaga; Guardado, Herrera; Corona, Pizarro, Lainez; Jimenez



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