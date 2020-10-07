HAzırlık maçında Hollanda ile Meksika karşı karşıya geliyor. Avrupa temsilcisi Hollanda'nın evinde oynanacak maçta taraflar kendi güçlerini iyi bir denemeye tabi tutabilecek.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takım tarihlerinde 9. kez karşı karşıya geliyor. Son 5 maçın 3'ünü Hollanda, 1'ini Meksika kazandı.
- Hollanda son maçında yenilmeden önce 5 maçtır namağluptu.
- Meksika son 5 maçında 16 gol atarken 3 golü kalesinde gördü.
- Hollanda'nın son 2 maçı 2,5 ALT, Meksika'nın son 5 maçı 2,5 ÜST bitmiştir.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hollanda: Van Dijk, Depay,
Meksika: Eksik yok
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Cillessen; Veltman, Ake, Blind, Wijndal; Koopmeiners, de Roon; Berghuis, van de Beek, Babel; Malen
Meksika: Gonzalez; Rodriguez, Araujo, Moreno, Arteaga; Guardado, Herrera; Corona, Pizarro, Lainez; Jimenez
Tuttur.com'da Hollanda - Meksika maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takım tarihlerinde 9. kez karşı karşıya geliyor. Son 5 maçın 3'ünü Hollanda, 1'ini Meksika kazandı.
- Hollanda son maçında yenilmeden önce 5 maçtır namağluptu.
- Meksika son 5 maçında 16 gol atarken 3 golü kalesinde gördü.
- Hollanda'nın son 2 maçı 2,5 ALT, Meksika'nın son 5 maçı 2,5 ÜST bitmiştir.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hollanda: Van Dijk, Depay,
Meksika: Eksik yok
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Cillessen; Veltman, Ake, Blind, Wijndal; Koopmeiners, de Roon; Berghuis, van de Beek, Babel; Malen
Meksika: Gonzalez; Rodriguez, Araujo, Moreno, Arteaga; Guardado, Herrera; Corona, Pizarro, Lainez; Jimenez