Türkiye Voleybol Federasyonu, Hande Baladın'ın sakatlandığını duyurdu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Brezilya maçında sakatlanan milli voleybolcu Hande Baladın'ın sol uyluk quadriceps kasında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.



Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.