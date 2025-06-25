Türkiye ve Polonya'nın sürat patencileri olimpiyat kotası için Erzurum'da ortak kampta

Polonya ve Türkiye Short Track (sürat pateni) Milli Takımları, 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na kota almak için ekim ayından itibaren başlayacak Dünya Kupası müsabakalarına Erzurum'da yaptıkları ortak kampla hazırlanıyor.Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda haziran ayının ilk haftasında Kazakistan ile hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekip, bu kampın ardından Polonya ile çalışmalarını sürdürüyor.Kentin yüksek irtifasından yararlanmak için kampa giren sporcular, yaptıkları ortak kampla hem bireysel hem de takım becerilerini geliştiriyor.Ekim ayında başlayacak Dünya Kupası organizasyonlarında aynı zamanda birbirlerine rakip olacak iki ülkenin sporcuları, bu müsabakalarda hem bayrak takımı hem de bireysel olarak başarılı olup şubat ayında İtalya'daki 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, AA muhabirine, Kazakistan'ın ardından Polonyalı sporcularla kamp yaptıklarını söyledi.Sporcuların çok motive olduğunu ifade eden Sultangaliyev,dedi.Sultangaliyev, Dünya Kupası müsabakalarının yaklaştığını hatırlatarak,diye konuştu.Polonya ile yaptıkları ortak kampa değinen Sultangaliyev, şunları kaydetti:Polonya Short Track Milli Takımı Başantrenörü Urszula Kaminska ise kendisinin ikinci, takımının ise ilk kez Erzurum'a geldiğini anlattı.Yüksek irtifadan dolayı kamp yapmaya geldiklerinden bahseden Kaminska,değerlendirmesinde bulundu.İki ülkenin ortak kampının, sporcuların eksiklerini görmesine imkan sağladığını vurgulayan Kaminska, şöyle konuştu:Kaminska, Türkiye'nin bu branşta önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyerek,ifadelerini kullandı.