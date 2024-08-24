Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılıyor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılım gösterecek.
AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, Türkiye'den oyunlara katılacak sporcular ele alındı.
Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Oyunlarda toplam 94 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek.
1992'de 1 sporcuyla katılım gösterilmişti
Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.
Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 sporcuyla oyunlarda yer aldı.
Katılım giderek artıyor
Türkiye'nin, engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı giderek artıyor.
Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.
Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.
15 branşta katılım
Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.
Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.
Kadın sporcu sayısı yine daha çok
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek.
Tokyo 2020'de de kadın milli sporcu sayısı erkek millileri geçmişti.
İki branşta takım kotası
Türkiye, golbol ve futbol branşlarında takım olarak Paris 2024'te yer alacak.
Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 sporcu bulunuyor.
Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.
En çok bedensel engelli sporcular kota aldı
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular aldı.
65 bedensel engelli, 21 görme engelli ve 8 özel sporcu, Paris 2024 için vize aldı.
En çok kota atletizmde
Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.
Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli sporcular 4 kota aldı.
Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.
Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.
Kota alan sporcular
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:
AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, Türkiye'den oyunlara katılacak sporcular ele alındı.
Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Oyunlarda toplam 94 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek.
1992'de 1 sporcuyla katılım gösterilmişti
Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.
Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 sporcuyla oyunlarda yer aldı.
Katılım giderek artıyor
Türkiye'nin, engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı giderek artıyor.
Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.
Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.
15 branşta katılım
Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.
Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.
Kadın sporcu sayısı yine daha çok
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek.
Tokyo 2020'de de kadın milli sporcu sayısı erkek millileri geçmişti.
İki branşta takım kotası
Türkiye, golbol ve futbol branşlarında takım olarak Paris 2024'te yer alacak.
Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 sporcu bulunuyor.
Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.
En çok bedensel engelli sporcular kota aldı
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular aldı.
65 bedensel engelli, 21 görme engelli ve 8 özel sporcu, Paris 2024 için vize aldı.
En çok kota atletizmde
Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.
Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli sporcular 4 kota aldı.
Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.
Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.
Kota alan sporcular
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:
| Branş
| Sporcu
| Disiplin-sıklet
| Kota alınan müsabaka
| Para atıcılık
| Aysel Özgan
| P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca
| Dünya Kupası
| Para atıcılık
| Ayşegül Pehlivanlar
| P4 Karışık 50 metre tabanca
| Dünya Şampiyonası
| Para atıcılık
| Cevat Karagöl
| P4 Karışık 50 metre tabanca
| Dünya Şampiyonası
| Para atıcılık
| Çağla Baş
| R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek
| Avrupa Şampiyonası
| Para atıcılık
| Erhan Coşkuner
| R3 Karışık 10 metre havalı tüfek
| Dünya Şampiyonası
| Para atıcılık
| Hakan Çevik
| R5 Karışık 10 metre havalı tüfek
| Dünya Kupası
| Para atıcılık
| Muharrem Korhan Yamaç
| P3 Karışık 25 metre tabanca
| Avrupa Şampiyonası
|Para atıcılık
|Murat Oğuz
|P1 10 metre havalı tabanca
|Bipartite kotası
| Görme engelliler futbol
| Erkek Milli Takımı (10 kişi)
| B1
| Avrupa Şampiyonası
| Görme engelliler golbol
| Kadın Milli Takımı (6 kişi)
| Golbol
| IBSA Dünya Şampiyonası
| Para atletizm
| Muhammed Khalvandi
| Cirit atma F57
| Dünya Şampiyonası
| Para atletizm
| Hamide Doğangün
| 800 metre T53
| Dünya Şampiyonası
| Para atletizm
| Abdullah Ilgaz
| Yüksek atlama T47
| Yüksek performans kotası
| Para atletizm
| Rabia Cirit
| Gülle atma F40
| Yüksek performans kotası
| Görme engelliler atletizm
| Mikail Al
| 1500 metre T13
| Dünya Şampiyonası
| Görme engelliler atletizm
| Oğuz Akbulut
| 400 metre T12
| Dünya Şampiyonası
| Görme engelliler atletizm
| Serkan Yıldırım
| 100 metre T12
| Dünya Şampiyonası
| Görme engelliler atletizm
| Serap Demirkapu
| Gülle atma F12
| Yüksek performans kotası
| Görme engelliler atletizm
| Büşra Nur Tırıklı
| Disk atma F11
| Yüksek performans kotası
| Özel sporcular atletizm
| Aysel Önder
| 400 metre T20
| Dünya Şampiyonası
| Özel sporcular atletizm
| Fatma Damla Altın
| Uzun atlama T20
| Yüksek performans kotası
| Özel sporcular atletizm
| Esra Bayrak
| Uzun atlama T20
| Yüksek performans kotası
| Özel sporcular atletizm
| Reyhan Taşdelen
| Uzun atlama T20
| Yüksek performans kotası
| Özel sporcular atletizm
| Ebrar Keskin
| Gülle atma F20
| Yüksek performans kotası
| Özel sporcular atletizm
| Muhammet Atıcı
| Gülle atma F20
| Yüksek performans kotası
|Özel sporcular atletizm
|Eda Yıldırım
|Gülle atma F20
|Bipartite kotası
| Para okçuluk
| Bahattin Hekimoğlu
| Erkekler W1
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Yağmur Şengül
| Kadınlar klasik yay
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Yavuz Papağan
| Erkekler klasik yay
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Sadık Savaş
| Erkekler klasik yay
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Öznur Cüre
| Kadınlar makaralı yay
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Sevgi Yorulmaz
| Kadınlar makaralı yay
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Merve Nur Eroğlu
| Kadınlar klasik yay
| Dünya Şampiyonası
| Para okçuluk
| Yiğit Caner Aydın
| Erkekler W1
| 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
| Para okçuluk
| Nil Mısır
| Kadınlar W1
| 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
| Özel sporcular masa tenisi
| Ebru Acer
| Kadınlar Sınıf 11
| Virtus Global Oyunları
| Para masa tenisi
| Kübra Korkut
| Kadınlar Sınıf 7
| Avrupa Şampiyonası
| Para masa tenisi
| Abdullah Öztürk
| Erkekler Sınıf 4
| Avrupa Şampiyonası
| Para masa tenisi
| Nesim Turan
| Erkekler Sınıf 4
| Dünya sıralaması
| Para masa tenisi
| Ali Öztürk
| Erkekler Sınıf 5
| Dünya sıralaması
| Para masa tenisi
| Neslihan Kavas
| Kadınlar Sınıf 9
| Dünya sıralaması
| Para masa tenisi
| Merve Cansu Demir
| Kadınlar Sınıf 10
| Dünya sıralaması
| Para masa tenisi
| Hatice Duman
| Kadınlar Sınıf 3
| Biparitte kotası
| Para tekvando
| Mahmut Bozteke
| K44 63 kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Alican Özcan
| K44 58 kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Fatih Çelik
| K44 70kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Mehmet Sami Saraç
| K44 +80 kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Meryem Betül Çavdar
| K44 52 kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Gamze Gürdal
| K44 57 kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Seçil Er
| K44 65 kilo
| Dünya sıralaması
| Para tekvando
| Nurcihan Ekinci
| K44 47 kilo
| Dünya sıralaması
| Para yüzme
| Sevilay Öztürk
| Kadınlar S5
| Ülke kotası
| Para yüzme
| Sümeyye Boyacı
| Kadınlar S5
| Ülke kotası
| Para yüzme
| Umut Ünlü
| Erkekler S3/SM3
| Ülke kotası
| Para yüzme
| Turgut Aslan Yaraman
| Erkekler S7/SM7
| Ülke kotası
| Para yüzme
| Elif İldem
| Kadınlar S1
| Biparitte kotası
| Para yüzme
| Meryem Nur Tunuğ
| Kadınlar S5
| Biparitte kotası
| Para badminton
| Halime Yıldız
| SL3
| Dünya sıralaması
| Para badminton
| Emine Seçkin
| WH2
| Dünya sıralaması
| Tekerlekli sandalye eskrim
| Hakan Akkaya
| Epe A 7 Flöre A
| Dünya sıralaması
|Tekerlekli sandalye tenis
|Ahmet Kaplan
|Quad
|Dünya sıralaması
|Tekerlekli sandalye tenis
|Uğur Altınel
|Quad
|Bipartite kotası
| Para halter
| Besra Duman
| 55 kilo
| Dünya sıralaması
| Para halter
| Nazmiye Muratlı
| 45 / 50 kilo
| Dünya sıralaması
| Para halter
| Abdullah Kayapınar
| 49 kilo
| Dünya sıralaması
| Para halter
| Uğur Yumuk
| 72 kilo
| Dünya sıralaması
| Para halter
| Sibel Çam
| 73 kilo
| Dünya sıralaması
| Para kürek
| Yiğit Dorukhan Bozkurt
| Karışık iki çifte
| Kota turnuvası
| Para kürek
| Nurşen Şen
| Karışık iki çifte
| Kota turnuvası
|Para triatlon
|Uğurcan Özer
|PTS5
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Yasin Çimciler
|J1 90 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Onur Taştan
|+J1 90 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|İbrahim Bölükbaşı
|J2 73 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Ecem Taşın Çavdar
|J1 48 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Merve Uslu Hajabipour
|J1 70 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Nazan Akın Güneş
|J1 + 70 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Cahide Eke
|J2 48 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Gökçe Yavuz
|J1 73 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Recep Çiftçi
|J2 73 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Döndü Yeşilyurt
|J2 57 kilo
|Dünya sıralaması
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU