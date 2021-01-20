Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları programı açıklandı.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 13:20
Galatasaray
- 14:40 Gaziantep'te Ricardo Sa Pinto'dan ilk açıklama
- 14:38 Fenerbahçeliler, Help Steps ile kulüplerine yürüyerek para kazandırıyor
- 14:34 Malatyaspor'da 4 sakat oyuncu için açıklama
- 14:31 "Samsunspor'un kara günü" anısına yaptırılan anıtlar açıldı
- 14:29 Çağla Büyükakçay çeyrek finalde
- 14:20 Ankaragücü, Lens transferi için Beşiktaş ile görüştü
- 14:18 Erzurumspor'da transfer: El Kabir
- 14:16 Allen: "Yalan yok, ben de kendimi Harden için takaslardım"
- 14:14 Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
- 14:11 Fenerbahçe'den 3. Lig'e kiralık gitti
- 14:08 Rıza Çalımbay: "İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çıkacağız"
- 14:06 Altınordu'da yabancı futbolcuya yer yok
- 14:02 Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye doğum günü tebriği
- 14:00 Hakan Keleş rotayı çizdi; 32 puanla Süper Lig
- 13:58 20 Ocak Çarşamba iddaa tahminleri! Günün banko iddaa kuponları
- 13:54 Porter Jr., Cavs'in durumunu "Modern kölelik" olarak tanımlamış!
- 13:48 Göztepe, altyapı antrenörleriyle yine kazandı
- 13:43 Süleyman Hurma'dan transfer itirafları: Cisse, Biglia, Ndao, Castro
- 13:39 Fenerbahçe ile Sivasspor 29. randevuda
- 13:35 Antalyaspor genç oyuncularıyla istikrar peşinde
- 13:32 Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
- 13:30 Ahmet Ağaoğlu'ndan İdmanocağı için 100. yıl mesajı
- 13:27 TFF'den Samsunspor kafilesi için anma mesajı
- 13:25 7 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ta Welinton dönüyor
- 13:21 Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi son durum
- 13:20 Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
- 13:19 Fatih Karagümrük'te Beşiktaş maçında 5 eksik
- 13:17 Sivasspor, Fenerbahçe karşısında moral peşinde
- 13:15 Euroleague 21. haftada Anadolu Efes'in rakibi Zenit
- 13:12 Japonya'dan olimpiyatlarda 'Kovid-19 aşısı ön koşul değil' sinyali
- 13:05 Curry'den, Wiseman'a destek: "Ben Acie Law'un yedeğiydim..."
- 13:03 Süper Lig 22-29. hafta fikstürü açıklandı! Derbi tarihi belli oldu
- 12:51 River Plate, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor
- 12:48 İrfan Can transferinde kıran kırana: 8 milyon euro
- 12:30 Malone, Zion için: "21-22 yaşında çocuksun, yorulmaman lazım!"
- 12:30 Gaziantep FK resmen açıkladı: Ricardo Sa Pinto
- 12:27 Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip
- 12:20 Erol Bulut adım adım hedefe: 44 puanla liderliğe…
- 12:11 Davis: "Lakers, NBA'in yeni hanedanı olabilir!"
- 12:10 Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!
- 12:04 Rıdvan Yılmaz'a milli takım yolu göründü
- 11:38 F.Bahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi!
- 11:36 Fenerbahçe, Luka Stankovski transferi için temasta
- 11:32 Galatasaray'ın Josef pişmanlığı!
- 11:30 Raptors, Alex Len'i serbest bıraktı
- 11:23 Fatih Terim: "Eksiğimiz çok ama mazeretimiz yok"
- 11:15 Fenerbahçe'de Attila Szalai formayı alıyor
- 11:08 Delonte West, tedavi gördüğü yerde işe başladı!
- 10:58 Nurkic ameliyat oldu, 6 hafta sonra değerlendirilecek
- 10:49 Mesut Özil, krallar gibi imza atacak
- 10:45 LeVert: "Takas edilmek, beni uzun vadede kurtardı"
- 10:38 Trabzonspor'dan Enzo Perez için iki katı teklif
- 10:28 Galatasaray için İtalya'dan transfer iddiası
- 10:26 Beşiktaş'tan Alexander Sörloth hamlesi
- 10:26 Kyrie özür diledi: "Biraz ara vermeye ihtiyacım vardı"
- 10:17 Mesut Özil, Fenerbahçe için para basacak!
- 10:14 Beşiktaş'tan Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme
- 10:07 Fenerbahçe'nin yeni golcü operasyonu!
- 10:00 Danny Rose için en iyi teklif Trabzonspor'dan gitti
- 09:56 Zion'dan, %73.7 şut isabetiyle 32 sayı!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Lampard: "Görevde kalmak benim elimde değil"
Roma'dan skandal oyuncu değişikliği hatası
Spezia Roma'yı İtalya Kupası dışına itti
Leicester City Chelsea'yi devirdi maç fazlasıyla lider oldu
Leverkusen 4 maç aradan sonra Dortmund galibiyetiyle güldü
Huntelaar, 3,5 yıl sonra Schalke 04'e döndü
Real Madrid, Alaba bombasını patlatıyor
Burak Yılmaz'dan Lille'e kötü haber!
Arteta: "Mesut Özil transferini zamanı gelince duyuracağız"
Arsenal ikinci yarıda 3'lük attı ve kazandı
Ibrahimovic yine şov yaptı, Milan kazandı
Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası tespit edildi
Emre Mor'a La Liga'dan talip çıktı
Jack Wilshere'ın yeni adresi belli oldu
Lampard: "Werner, gollerini şansa atmadı"
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- İzle Kuruluş Osman 42. bölüm fragman yeni bölüm canlı kesintisiz youtune tek parça
- (YENİ CANLI) Kuruluş Osman son bölüm tek parça youtube full izle kesintisiz
- (ÇARŞAMBA CANLI) Kuruluş Osman yeni bölüm izle ATV HD kesintisiz, full izle Kuruluş Osman Çarşamba yeni bölüm
- Kuruluş Osman ATV 42. bölüm Çarşamba yeni bölüm izle
- Kuruluş Osman yeni bölüm son bölüm 42. bölüm canlı yayın ATV izle
- Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?
- İzle Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm full canlı yayın, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm TV8 HD izle
- (CANLI İZLE) Doğduğun Ev Kaderindir 20 Ocak Çarşamba son bölüm izle tek parça kesintisiz full
- Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm izle tek parça youtube izle son bölüm TV8 canlı yayın
- Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm izle TV8, Full Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm canlı yayın
- (CANLI) Sadakatsiz izle yayın tek parça 14. bölüm, son bölüm link kesintisiz Sadakatsiz yeni bölüm tek parça
- Sadakatsiz izle 20 Ocak 2021 Çarşamba yeni bölüm canlı Kanal D HD yayın tek parça
- İzle Sadakatsiz yeni bölüm 14. bölüm Kanal D tek parça izle
- Sadakatsiz 14. bölüm izle youtube kesintisiz tek parça, yeni bölüm full Sadakatsiz Çarşamba canlı yayın
- (CANLI YAYIN) Sadakatsiz 14. bölüm izle yeni full kesintisiz tek parça ne zaman
- Sadakatsiz full izle youtube tek parça 14. bölüm, İzle Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D tek parça
- Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (20 Ocak Çarşamba)
- Fenerbahçe Mesut Özil forması çıktı mı? Mesut Özil forması ne kadar kaç para? (20 Ocak Çarşamba)
- Mesut Özil Fenerbahçe forması çıktı mı? Mesut Özil forması kaç para satış? (20 Ocak Çarşamba)
- Mesut Özil forması ne kadar, kaç para? Fenerium Mesut Özil formaları satın al (20 Ocak Çarşamba)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (20 Ocak Çarşamba)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (20 Ocak Çarşamba)
- CANLI İZLE) Survivor 2021 bugün yeni bölüm TV8 yayını (20 Ocak Çarşamba)
- Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 canlı izle, Survivor Cumartesi 9 Ocak 2021 (20 Ocak Çarşamba)
- Hande Erçel Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı yakınlaşma sahnesi (20 Ocak Çarşamba)
- Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (20 Ocak Çarşamba)
- Survivor Merve kimdir, evli mi? Merve Aydın yaşı kaç nereli? (20 Ocak Çarşamba)
- Survivor Barış Özbek evli mi? Survivor Barış nereli, kaç yaşında? (20 Ocak Çarşamba)
- Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir? (20 Ocak Çarşamba)
- Hayrettin kaç yaşında, kimdir? Hayrettin Survivor mesleği kariyeri evli mi? (20 Ocak Çarşamba)