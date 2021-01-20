Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
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20 Ocak 2021 13:20
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları programı açıklandı.



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