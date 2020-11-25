Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha: Hatayspor elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda turu geçen taraf Karacabey oldu.



Karşılaşmada Hatayspor'un golleri; 25. dakikada Soner Örnek ve 81. dakikada Akintola kaydetti. Karacabey'in golleri ise 19. dakikada Temel Taşkın ve 63. dakikada Ömer Çetinbaş kaydetti.



90 dakikası 2-2 biten maçın uzatma bölümünde gol ise olmadı.



Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Hatay'ı eleyerek 5. tura yükseldi.



Stat: Antakya Atatürk



Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay



Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Dk. 91 Baha Berk Aygün), Katranis, Soner Örnek (Dk. 46 Sackey), Barbosa (Dk. 69 Akintole), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Quali), Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Riberio (Dk. 69 Traore)



Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Dk. 46 Sefa Durmuş, Dk.61 Alper Karaman), İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Dk. 46 Sergen İlhan), Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nızam (Dk. 115 Sadık Arda Yılmaztürk), Ömer Çetinbaş



Goller: Dk. 19 Temel Taşkın, Dk. 63 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor), Dk. 25 Soner Örnek, Dk. 81 Akintole (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 79 Sackey, Dk. 99 Akintole, Dk 115 Baha Berk Aygün, Dk. 118 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor) Dk. 104 Berk Ali Nızam, Dk. 110 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)



