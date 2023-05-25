Türkiye Kupası finalinin yeri ve zamanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'in Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır." denildi.
Sivasspor'u yarı finalde saf dışı bırakan Fenerbahçe, ilk finalist olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'in Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır." denildi.
Sivasspor'u yarı finalde saf dışı bırakan Fenerbahçe, ilk finalist olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak.