Türkiye Kupası finalinin yeri ve zamanı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı zaman ve stadyum açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası finalinin yeri ve zamanı belli oldu
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25 Mayıs 2023 17:20
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 17:27
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadı açıkladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'in Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır." denildi.

Sivasspor'u yarı finalde saf dışı bırakan Fenerbahçe, ilk finalist olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak. 

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