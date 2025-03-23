Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı: 'Madalyalar hedefliyoruz'

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları sona erdi.



Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde, 500 ve 1000 metrelik parkurda düzenlenen yarışlara 23 yaş altı, gençler, yıldızlar kategorilerinde 120 kadın ve erkek sporcu mücadele etti.



Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlarda özellikle genç ve yıldız sporcuların performanslarının göz doldurduğunu söyledi.



Yarışların ardından milli takım kadrosunu aşağı yukarı belirlediklerini dile getiren Kabakçı, "Bu sene özellikle yıldızlarda, gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyoruz. Yine büyüklerde sınırlı sayıda sporcularla bazı faaliyetlere katılacağız." dedi.



Genç ve yıldız kategorisindeki sporcuların performanslarının geleceğe umutla bakmalarını sağladığını vurgulayan Kabakçı, "Altyapıya verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. İnşallah 2028 yılında güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.



