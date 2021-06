Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "4 Dağ 4 Kültür Projesi" kapsamında Türkiye'deki 4 dağda 40 genç kamp yapacak.



Proje kapsamında bu hafta sonu Kastamonu Ilgaz Dağı'nda başlayacak kamp, daha sonra Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes ve Erzurum Palandöken'de devam edecek.



Doğa ve Kültür Köyü'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, KADASK'ın verimli çalışmalar yaptığını belirtti.



Kulüp üyelerinin doğa sporları alanında özveriyle çalıştığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda AFAD ve UMKE ile çok verimli ve güçlü bir iş birliği içerisindeler. En son çoğunluğunu derneğimiz üyelerinin oluşturduğu arkadaşlarımız İnebolu'dan başlayan Atatürk ve İstiklal Yolu kapsamında güzel bir yürüyüşe katıldı. Kendilerinin sadece şahsi doğa sporları anlamında değil, bulundukları coğrafyanın tanıtılması ve ilerlemesi noktasında da çok verimli çalışmaları var. Kastamonu bu spor için son derece uygun. Proje kapsamında 4 ilden 40 gençle aktivite yapacaklar. Ilgaz, Erciyes, Palandöken ve Uludağ'da bu gençlerle bir araya gelip, birtakım etkinlikler gerçekleştirecekler."



KADASK Başkanı Alp Arslan ise projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmesiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.



Proje kapsamında 4 ilde 10'ar genç ile ortak faaliyetler planladıklarını ifade eden Arslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde bütçe bedeli yaklaşık 200 bin lira olarak belirlendi. Bu bütçe üzerinden bütün faaliyet giderlerini temin ediyoruz. Biz bu proje kapsamında gençlerimize doğada güvenli yaşam, arama-kurtarma eğitimleri, doğa koruma ve farkındalık eğitimleri, kış dağcılığı, temel dağcılık ile tırmanış eğitimleri gibi eğitimler vereceğiz." diye konuştu.



Konaklamanın çadırlarda yapılacağını kaydeden Arslan, "Çünkü biz gençlerimizin doğayla daha barışık yaşamalarını ve doğayı korumalarını istiyoruz. Her şehirde hafta sonları 2 gün kalacağız. Her ilde şehrin doğal güzelliklerini gezdireceğiz. Her çalıştayda bu konuda uzman kişinin rol model olduğu bir konuşmamız olacak. Her faaliyetin sonunda ise kültürel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve İç Anadolu kültür öğelerinin hepsini görmelerini, tanımalarını ve özümsemelerini istiyoruz. Faaliyetlerimiz yarın Kastamonu'da başlayacak. Daha sonra Kayseri, Erzurum ve Bursa'da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.