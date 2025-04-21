Türkiye Atletizm Vakfının yeni başkanı Neşe Gündoğan oldu

Türkiye Atletizm Vakfının (TAV) 2024-2025 olağan genel kurulunda Neşe Gündoğan başkanlığa seçildi.
Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan genel kurulda, vakfın 2024 yılı faaliyet ve denetleme kurulu raporları görüşülerek onaylandı.
Kurula katılan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı ve TAV eyesi Ahmet Karadağ, "Türkiye Atletizm Vakfı, 1986 yılından bu yana sürdürülebilir bir şekilde Türk atletizmine değer katıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu ile vakfın sinerjisini artırarak Türk atletizminin geleceği için yönetim kurullarımız ile birlikte yeni bir yol haritası belirlemekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçiminin ardından konuşan Gündoğan,"Türkiye Atletizm Vakfının başkanı seçilmekten büyük onur duyuyorum. Uzun yıllardır gönüllü olarak katkıda bulunduğum bu değerli kurumun Türk atletizmine sağladığı faydaları artırmak ve yeni projeler geliştirmek için çalışacağız. Vakfımızın gönüllülük ruhu ve dayanışmayla şekillenen faaliyetlerinin, ülkemizde atletizmin sevilmesi ve yaygınlaştırılmasında kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de genç atletlerimizin hem ulusal hem uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Atletizm Vakfının çatısı altında, Türk atletizminin gelişimine katkıda bulunacak tüm gönüllülerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Vakfın önceki başkanı İpek Özgüden Özen ise şunları kaydetti:
"Türkiye Atletizm Vakfı başkanlığını üstlendiğim süre boyunca, atletizm kültürünün yaygınlaşması ve genç sporcularımızın desteklenmesi adına Türkiye Atletizm Federasyonunun da değerli katkıları ile gönülden çaba sarf ettik. Çok sayıda çocuk ve gencimizin atletizme kazandırılması ve bu spordaki başarılarının artırılmasını sağladık. Görevimi sevgili Neşe Gündoğan gibi değerli bir isme devretmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi uzun yıllardır vakfımıza gönüllü katkılar sunmuş ve Türk atletizminin gelişimine büyük emek vermiş bir isim. Başkanlık görevinde üstün başarılar diliyorum."
Türkiye Atletizm Vakfının yeni başkanı Neşe Gündoğan oldu
Neşe Gündoğan, Türkiye Atletizm Vakfı'nın yeni başkanı seçildi.
Türkiye Atletizm Vakfının (TAV) 2024-2025 olağan genel kurulunda Neşe Gündoğan başkanlığa seçildi.
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