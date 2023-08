Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.



Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.



Tek grupta çift devre şeklinde oynanacak yeni sezon, 27 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 24 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 14 Ocak 2024'te start alacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşması ise 5 Mayıs 2024'te oynanacak.



Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.



Mehmet Büyükekşi: "En önemli hedeflerimizden biri kadın futbolunun popülerliğini ve izlenirliğini arttırmak"



TFF Başkanı Büyükekşi, kadınlar liginde geçtiğimiz sezonun büyük heyecana sahne olduğunu belirterek, "TFF yönetim kurulu olarak ligimizin formatında değişiklikler yaptık. Bu sezon ligimiz 16 takım ile tek grupta çift devre şeklinde oynanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek. Bu değişiklik, ligimizin rekabet ve heyecanına pozitif katkı yapacak ve unutulmaz karşılaşmalara sahne olacak." ifadelerini kullandı.



"Dünyada 100 yıl önce kadın futbolu erkek futbolundan daha popülerdi. İlk kadın futbol kulübü 1895'te kurulmuş" diyen Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:



"Ülkemizde ise ilk kadın futbol takımı 52 yıl önce, 1971'de kuruldu. 1993'te federasyonumuz kadın futbolunun resmen başlatılmasına karar verdi ve ilk kadınlar ligi düzenlendi. Yani biz, geç başlayan ve uzun süren bir emekleme dönemi geçirdik ancak artık koşmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Kadın futbolunun popülerliği ve izlenirliği her geçen gün daha da artıyor. Bunun en büyük örneği Avustralya ve Yeni Zelenda'nın ev sahipliğinde devam eden FIFA Kadınlar Dünya Kupası. Şu ana kadar 1,5 milyon bilet satışıyla rekor kırdı. Kupanın açılışında Yeni Zelanda ile Norveç arasında oynanan karşılaşmayı 42 bin kişi izledi. Avustralya-İrlanda Cumhuriyeti mücadelesini 75 bin futbolsever tribünden takip etti. Bu seyirci sayısı, 24 yıllık tarihinde Dünya Kupası maçı için en yüksek seyirci sayısı anlamına geliyor."



Türkiye'de Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmayı 33 bin kişinin izlediğini hatırlatan Başkan Büyükekşi, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu rekoru kıracağız. TFF olarak en önemli hedeflerimizden biri kadın futbolunun popülerliğini ve izlenirliğini arttırmak. Göreve geldiğimizden bu yana, kadın futbolunu geliştirmek ve kız çocuklarımızı futbola kazandırmak için büyük bir gayret gösterdik. Federasyonumuz bünyesinde ilk kez kadın futbolu komitesini kurduk. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde 5-19 yaş arasında tam 11 milyon kız çocuğumuz var. Bu 11 milyonun içinden, dünyaca ünlü yıldız oyuncular, teknik direktörler, hakemler yetiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Uzun vadede hedeflerinin hem kulüpler hem de milli takımlar nezdinde kadın futbolunda dünyanın en iyileri arasına yer almak olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Bu doğrultuda ülkemizde kadın futbolunun ana vitrini olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin marka değerini artırmamız gerekiyor. Bu hedefe varmak için futbolumuzun tüm paydaşlarının ele ele vermesi, omuz omuza hareket etmesi gerekiyor. Kulüplerimiz, son yıllarda kadın futboluna yaptıkları yatırımı artırdı. Ancak daha da fazla yapmalarını bekliyoruz. Futbolseverlerden, maçlara daha fazla gidip takımlarımıza destek olmalarını talep ediyoruz. Unutmayın, Atatürk'ün dediği gibi dünyada gördüğümüz her şey kadının eseridir. Onlar sizin eşleriniz, çocuklarınız. Size hayatın her anında destek olan çiçekler. Onlara su verin, futbol aşkını yeşertin." değerlendirmesinde bulundu.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:



Beylerbeyispor-Fatih Vatanspor



Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük



Beşiktaş Vodafone-ALG Spor



Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor



Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor



Ataşehir Belediyespor-ABB Fomget



Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücüspor



Fenerbahçe-Doğuş Gold Asyaspor