Türk Telekom ile Galatasaray yarı final için oynayacak!

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında perşembe günü Galatasaray NEF'le sahasında karşılaşacak.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.



Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray NEF'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray NEF, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.



Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.



Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.



