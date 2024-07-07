Türk okçuluğu Paris 2024 Olimpiyatları'nda iddialı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "İnşallah A Milli Futbol Takımı'nın başarılarından sonra Okçuluk Milli Takımı'nın başarılarından konuşuruz, Paris'te gündemimize okçularımız oturur. Biz ümitliyiz, çalışıyoruz ve başaracağız." dedi.



Düzce'de 4-6 Temmuz'da düzenlenen 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası dolayısıyla kente gelen Topaloğlu, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya beklentilerine ilişkin açıklamada bulundu.



Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlara, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır olmak üzere 3 erkek ve 1 kadın milli okçunun katılacağını aktaran Topaloğlu, Türkiye'nin son yıllardaki en yüksek katılım kadrosuyla organizasyonda yer alacağını söyledi.



Topaloğlu, olimpiyatların, sporun en üst seviyesi olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki en başarılı sporcular burada yarışacak. Bizler de Türk okçuları olarak en başarılı ülkelerden biriyiz. Biliyoruz ki üzerimizdeki yük ve sorumluluk çok ağır çünkü Türk okçuluğundan beklenti çok yüksek. Biz de milletimizin sporcularımızdan beklediği madalyaları almaya çalışacağız." diye konuştu.



- "Sporcularımızın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"



Olimpiyatlarda madalya beklentilerine değinen Topaloğlu, "Mete Gazoz ve erkek takımından 2 veya 3 madalya birden bekliyoruz. Şimdiden tüm branşlarda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Türk okçuluğu olarak Paris'ten büyük başarılarla döneceğimizi ifade edebilirim." dedi.



Topaloğlu, son dönemlerde genç jenerasyonla öncelikle futbol olmak üzere birçok branşta Türk milli takımlarının ve sporcularının adından bahsettirdiğine dikkati çekerek, "İnşallah A Milli Futbol Takımı'nın başarılarından sonra Okçuluk Milli Takımı'nın başarılarından konuşuruz, Paris'te gündemimize okçularımız oturur. Biz ümitliyiz, çalışıyoruz ve başaracağız. Türk okçuları, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan bugüne kadar alınan neticelerden daha iyi neticelerle dönecektir." ifadelerini kullandı.





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