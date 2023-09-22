Türk liglerinde haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 6'ncı hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 5'inci, TFF 3. Lig'e ise 3'üncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



Trendyol Süper Lig



Bugün:



20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)



23 Eylül Cumartesi:



17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)



17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)



20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



24 Eylül Pazar:



17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)



17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)



20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)



25 Eylül Pazartesi:



20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)



Trendyol 1. Lig



Bugün:



20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)



20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)



23 Eylül Cumartesi:



16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)



19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)



19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)



24 Eylül Pazar:



16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)



19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)



19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)



25 Eylül Pazartesi:



20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup



23 Eylül Cumartesi:



15.00 Adıyaman FK-Ankaraspor (Kahta İlçe)



15.00 1461 Trabzon FK-Hes İlaç Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)



15.30 Zonguldak Kömürspor-Diyarbekirspor (Karaelmas K.Köksal)



15.30 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)



15.30 Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (TCDD Ankara Demirspor)



16.00 Bursaspor-Altınordu (SÜTAŞ Timsah Park)



16.00 Weecoins Kırklarelispor- Vanspor FK (Kırklareli Atatürk)



19.00 Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)



24 Eylül Pazar:



15.30 Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)



Kırmızı Grup



23 Eylül Cumartesi:



15.30 Karaman FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Yeni Karaman)



15.30 Etimesgut Belediyespor-Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



16.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Sarıyer (Bolluca)



16.00 İnegölspor-Alagöz Holding Iğdır FK (İnegöl İlçe)



16.00 Belediye Derincespor-Uşakspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)



17.00 Amed Sportif Faaliyetler-İskenderunspor (Diyarbakır)



19.00 Isparta 32-Düzce Cam Düzcespor (Isparta Atatürk)



19.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)



19.00 Fethiyespor-Somaspor (Fethiye İlçe)



TFF 3. Lig



1. Grup



23 Eylül Cumartesi:



15.00 Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor (Arguvan İlçe)



15.00 Mardin 1969-52 Orduspor FK (Mardin 21 Kasım)



15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karabük İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)



15.30 Kırıkkalegücü FK-Edirnespor (Başpınar)



15.30 Tarsus İdman Yurdu-Küçükçekmece Sinopspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)



16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Talasgücü Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)



16.00 Aliğa Futbol-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Aliağa Atatürk)



2. Grup



23 Eylül Cumartesi:



15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Eynesil İlçe)



15.00 Pazarspor-Karşıyaka (Pazar İlçe)



15.30 Amasyaspor FK-Anadolu Üniversitesi (12 Haziran)



15.30 Hacettepe 1945-Bulvarspor (Osmanlı)



16.00 Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 (Sapanca Atatürk)



16.00 Turgutluspor-3Gen Holding Elazığspor (Turgutlu 7 Eylül)



19.00 TPAO Batman Petrolspor-Silifke Belediyespor (Batman)



3. Grup



23 Eylül Cumartesi:



15.00 Fatsa Belediyespor-Sivas Dört Eylül Futbol (Fatsa İlçe)



15.00 Merkür Et Erbaaspor-Bayburt Özel İdarespor (Erbaa İlçe)



15.00 Onvo Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



16.00 Darıca Gençlerbirliği-1922 Konyaspor (Darıca İlçe)



16.00 Kuşadasıspor-Silivrispor (Kuşadası Özer Türk)



19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Osmaniyespor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)



4. Grup



23 Eylül Cumartesi:



15.00 23 Elazığ FK-Bergama Sportif Faaliyetler (Elazığ Doğukent)



15.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)



15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Güneş Holding Çankayaspor (Kurtalan İlçe)



15.30 Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor (Nevşehir Gazi)



15.30 Armoni Alanya Kestelspor-Bitexen Adana 1954 (Alanya Milli Egemenlik)



16.00 Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor (Çatalca İzettin)



19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)



