Türk Hava Yolları, Avarca de Menorca'yı mağlup etti

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 yendi.
Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Orthmann, Bahar Akbay, Tapia Cruz, Bergmann (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Yaren Seçkiner)
Avarca de Menorca: Grajales, Jimenez, Neves, Hiruela, Sulser, Martinez (Rodriguez, Saucedo, Koehler, Echavarri, Ortiz)
Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16
Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)