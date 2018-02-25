Tuncay Şanlı: 'Sahada oyuncu olsam...'

Süper Lig'de3-1 mağlup ettiği maçın ardındanve, beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu.Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı kontrol edemediğini vurgulayan Metin Tekin, "Beşiktaş'ın oyunu ele alışı 25. dakikadan sonra oldu. Ancak bu kadar etkili ve yaratıcı oyununu ikinci yarının tamamında sergiledi. Fenerbahçe'yi 23 haftadır izliyorum. Bu kadar ezildiklerini görmedim. Bu kadar tek taraflı oynadığını, bu kadar rakibi kontrol edemediği bir maçını izlemedim. Beşiktaş bunu yaptı." ifadelerini kullandı.Eksiklerin takıma yararlı olduğunu dile getiren Tekin, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın galibiyeti yönünde maç her türlü skora gidebilirdi. Bazen eksikler, takım oyunu, takım ruhunda olumlu eksikler yapabiliyor. İkinci devre tamamen böyle oldu." şeklinde konuştu.Tuncay Şanlı ise, "Biz de oynadık, dönem dönem bu baskıları hissettiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş öyle etkili, sağlı sollu geldi ki sahada olsam 'Artık dayanamayacağım, golü yiyip maçı bırakıyım' derdim. Bu kadar hırpalandılar." değerlendirmesini yaptı.