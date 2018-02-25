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Tuncay Şanlı: "Sahada oyuncu olsam..."

Metin Tekin ve Tuncay Şanlı, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Metin Tekin değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Tuncay Şanlı: 'Sahada oyuncu olsam...'
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25 Şubat 2018 23:37
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Metin Tekin ve Tuncay Şanlı, beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu.

TEKİN: "BU KADAR EZİLDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı kontrol edemediğini vurgulayan Metin Tekin, "Beşiktaş'ın oyunu ele alışı 25. dakikadan sonra oldu. Ancak bu kadar etkili ve yaratıcı oyununu ikinci yarının tamamında sergiledi. Fenerbahçe'yi 23 haftadır izliyorum. Bu kadar ezildiklerini görmedim. Bu kadar tek taraflı oynadığını, bu kadar rakibi kontrol edemediği bir maçını izlemedim. Beşiktaş bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

Eksiklerin takıma yararlı olduğunu dile getiren Tekin, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın galibiyeti yönünde maç her türlü skora gidebilirdi. Bazen eksikler, takım oyunu, takım ruhunda olumlu eksikler yapabiliyor. İkinci devre tamamen böyle oldu." şeklinde konuştu.

TUNCAY ŞANLI: "SAHADA OLSAM..."

Tuncay Şanlı ise, "Biz de oynadık, dönem dönem bu baskıları hissettiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş öyle etkili, sağlı sollu geldi ki sahada olsam 'Artık dayanamayacağım, golü yiyip maçı bırakıyım' derdim. Bu kadar hırpalandılar." değerlendirmesini yaptı.

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