Tüm ülkede okullar tatil edildi!

Türkiye'nin 10 ilinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle okullar ülke genelinde tatil edildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, okulların bir hafta tatil edildiğini açıkladı.
Mahmut Özer, açıklamasında, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar, 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, okulların bir hafta tatil edildiğini açıkladı.
Mahmut Özer, açıklamasında, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar, 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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