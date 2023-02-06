Tüm ülkede okullar tatil edildi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde yaşanan deprem nedeniyle okulların ülke genelinde bir hafta tatil edildiğini açıkladı.

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Tüm ülkede okullar tatil edildi!
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06 Şubat 2023 17:06
Türkiye'nin 10 ilinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle okullar ülke genelinde tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, okulların bir hafta tatil edildiğini açıkladı.

Mahmut Özer, açıklamasında, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar, 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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