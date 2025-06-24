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Tülin Şahin'den Gazi Koşusu öncesi tüyolar!

Model Tülin Şahin, 29 Haziran'da koşulacak Gazi Koşusu öncesi Nişantaşı'nda şapka provasında görüntülendi. Etkinlikte uygulanması gereken giyim kurallarına dikkat çeken Şahin, yıllar önceki anılarını da paylaşarak hem şıklık hem de zarafet vurgusu yaptı.

calendar 24 Haziran 2025 13:35
Fotoğraf: Instagram
Tülin Şahin'den Gazi Koşusu öncesi tüyolar!
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Ünlü model Tülin Şahin, Nişantaşı City's çıkışında objektiflere yansıdı; yaklaşan Gazi Koşusu için yaptığı hazırlıklar ve özel şapka tercihiyle dikkat çekti.

"YILLAR ÖNCE GAZİ KOŞUSUNA KATILMIŞTIM"
Tülin Şahin, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Gazi Koşusu'na gideceği için hazırlık yaptığını söyleyen model, "29 Haziran'da yapılacak. Şapka provasına geldim. Hem de televizyon programına çekmek istedik. Benim şapkam sürpriz. Belli bir kuralları var ama... Şapkanın boyu 10 cm. olması lazım. Çapı da 10-15 cm. olması gerekiyor yoksa izlerken kimse atları göremez. Kıyafette kesinlikle dekolte olmaması gerekiyor. Elbisenin boyu dizin 3-4 parmak üstünde olmalı... Klasik kumaşlar dantel ve eskiye atıfta bulunmak için puantiye giyiyor o zamanda herkes pişti oluyor. Bu sene puantiye moda... Elbisenin askı çapıda var, belli kalınlıkta olması gerekiyor. Odak noktası şapka olmalı ama... Çoğu kişi uymuyor. Bu bizde değil sadece dünya standartlarında böyle... Yıllar önce Gazi Koşusu'na katılmıştım" dedi.

"ATA BİNMEK İNSANA İYİ GELİYOR"

Şahin, "Sizin binicilikle aranız nasıl?" sorusuna, "Yıllarca at bindim. Sevdiğim atım vardı. Bel fıtığım var. Moda dünyasında herkesin bel fıtığı var. Doktorum yasakladı, ata veda ettim. Ara ara bindiğim oluyor. İnsana iyi geliyor" yanıtını verdi. Tatil için model, "Daha program yapmadım. Annem hasta... Altı ay enfeksiyon kapmaması lazım. Yurt dışı seyahatim çok var. İtalya ve New York var" diye konuştu. (Patronlar Dünyası)


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