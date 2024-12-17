Tugay Kerimoğlu: 'Galatasaray'da vazgeçilmez'

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.
Tugay Kerimoğlu'nun canlı yayındaki sözleri şu şekilde:
"Galatasaray 'Ben bu oyunu tercih ettiğimde inandığım oyuncularla sonuca gidebilecek kapasiteye sahibim. Çünkü güç benim elimde' diyor."
"Hekes 3-4 hafta derken iki santrforunu kulübde otururken Barış Alper Yılmaz tercihi karşılığını verdi. İyi mücadele edip iyi top oynadı. Yunus Akgün ve benim için vazgeçilmez Mertens... Bu oyuncular kalitesini çok fazlasıyla gösterdi."
"Yunus Akgün, performans olarak neydi, ne oldu? Artık farklı bir oyunu benimseye başladı. Osimhen ile Batshuayi yan yana otururken Barış Alper Yılmaz tercihi bile enteresan."
Tugay Kerimoğlu'nun canlı yayındaki sözleri şu şekilde:
"Galatasaray 'Ben bu oyunu tercih ettiğimde inandığım oyuncularla sonuca gidebilecek kapasiteye sahibim. Çünkü güç benim elimde' diyor."
"Hekes 3-4 hafta derken iki santrforunu kulübde otururken Barış Alper Yılmaz tercihi karşılığını verdi. İyi mücadele edip iyi top oynadı. Yunus Akgün ve benim için vazgeçilmez Mertens... Bu oyuncular kalitesini çok fazlasıyla gösterdi."
"Yunus Akgün, performans olarak neydi, ne oldu? Artık farklı bir oyunu benimseye başladı. Osimhen ile Batshuayi yan yana otururken Barış Alper Yılmaz tercihi bile enteresan."