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Transfer dönemi tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-26 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı. İşte detaylar...

calendar 08 Mayıs 2025 18:32 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 18:57
Transfer dönemi tarihleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-26 sezonu transfer dönemi tarihlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

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