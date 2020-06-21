Trabzonspor'da divan kurulu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Ortak basın açıklamasını okuyan Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Trabzonspor'un çok başarılı geçirdiği bir sezonun sonlarına yaklaşırken, yine bildik ve tanıdık senaryolarla karşı karşı olduklarını ifade etti.



Genç, Trabzonspor'un futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda Süper Lig yarışını lider olarak sürdüren Trabzonspor'un bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, "Bu çevreler Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler. Ekonomik, idari ve sportif olarak Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'umuz, ne üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil ve hakkaniyetli bir yarış anlayışından bihaber, hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek istenmektedir. Bugün burada Trabzonspor'umuzun hakkını, sevincini, alın terini, mutluluğunu ve refahını çalma gayreti içinde olanlara karşı son uyarımızı yapacağız." diye konuştu.



- "Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır"



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ'ı eleştiren Genç, şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliği, TFF Başkanvekilliği ve Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı uyarıyorum. Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü ve Abdurrahman Arıcı gibi kendisinin de bizzat içinde bulunduğu 2010- 2011 sürecinde Trabzonspor'umuzun hakkı, emeği, alın teri çalınmış ve kulübümüz hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar bu yöntem deneniyorsa bilinsin ki sonuçları 2011'deki gibi olmaz. Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir. Bizler Gümüşdağ'ın TFF ve MHK'de kurduğu yapıyı ve düzeni biliyoruz. TFF'de Mehmet Baykan üzerinden, MHK'de Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Temsilci ve Gözlemciler Kurulu'nda Abdurrahman Arıcı üzerinden yürüttüğü operasyonların farkındayız. Hakemler ve diğer isimler üzerinde yarattığı etkiyi görüyoruz. Kurullardaki yapılanmasını ve kural dışı icraatlarının tamamının farkındayız. O yüzden bir kez daha ve son kez kendisini uyarıyoruz. Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır."



- "Ne Göksel Gümüşda, ne de ortakları engelleyebiilir"



Genç, Trabzonlu siyasetçilere seslenerek, "Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın kendini 'siyaseten güçlü' gibi gösteren Gümüşdağ'a karşı dik durmaları gerekiyor. Trabzonspor hiçbir zaman imtiyaz, kayırma, ayrıcalık istememiştir. Trabzonspor'un istediği sadece adalet ve hakkaniyettir. O yüzden bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki Trabzonspor bu sene hakkı olan Cemil Usta Sezonu Şampiyonluk Kupası'nı söke söke alacaktır. Bunu ne Göksel Gümüşdağ ne de onun ortakları engelleyemeyecektir." dedi.



