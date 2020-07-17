Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Bordo-Mavililer, 33. haftada 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor
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17 Temmuz 2020 20:32
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, 18 Temmuz Pazar yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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