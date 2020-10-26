Trabzonspor'da 45 dakikada işler terse döndü

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında ilk yarı ve 2. yarıda çok farklı görüntüler çizdi, bu tablo istatistiklere de yansıdı. Bordo-mavililer ilk yarı rakibine 6 şut ve 1 isabetli şut şansı verirken, 2. yarıda bu değerler 14 şut ve 5 isabetli şut oldu. Bordo-mavililer, ilk yarıda ev sahibi takıma 3 isabetli orta imkânı verirken, ikinci 45'te ise bu rakam ikiye katlandı ve 6 orta şansı daha tanıdı. Karadeniz ekibinin ilk yarıda F.Bahçe'nin tam 16 pozisyonunu uzaklaştırmayı başarmasına rağmen, bu değer 2. yarıda sadece 3 oldu. Rakip ataklarını uzaklaştırmakta 2. yarıda zorluk çeken Trabzon kalesinde de böylece üç gol gördü.



KENDİNİ AVLADI

F.Bahçe'nin 51'deki beraberlik golünde Tisserand'ın kafa vuruşu top direk dibindeki Serkan Asan'ın bacaklarının arasından geçti. Ardından ise oyuncunun bacağına çarparak ağlara gitti. İlk yarıdaki futbolu ile beğeni toplayan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine gol atan ilk isim oldu.



SERKAN ÖNCE COŞTU SONRA DURDU!

En çok ikili mücadele kazanan

En çok top kapan

En çok adam eksilten

Hava topu kaybetmedi



