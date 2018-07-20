Güçlü ve tecrübeli

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Dört koldan stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine her gün yeni bir isim giriyor. Bakary Kone, Majid Hosseini, Sitoe Mexer ve Papy Djilobodji'nin ardından Fırtına'ya menajerler tarafından Efe Ambrose önerildi.İskoçya Ligi ekibi Hibernian'da forma giyen Nijeryalı savunmacı için maliyet araştırması yapan Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki oyuncunun 300 bin Euro'luk bonservis bedeli olduğunu öğrendi. Karadeniz ekibi, tecrübeli futbolcuyla da ilk görüşmesini gerçekleştirdi.Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Ambrose, Trabzonlu yöneticilerden yıllık 600 bin Euro talep etti. Bu rakamı da uygun bulan Bordo-Mavili yetkililer, transferi değerlendirmeye aldı.Fırtına, teknik direktör Ünal Karaman'ın onay vermesi halinde birkaç gün içerisinde Hibernian ile pazarlık masasına oturacak ve resmi adımları atacak. Stoperde güçlü ve tecrübeli bir ismi kadrosunda görmek isteyen Karaman'ın, Ambrose ismine onay vermesi bekleniyor.