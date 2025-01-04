Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu sezon Süper Lig'de istikrar sağlayamayan Trabzonspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçtan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Samsunspor, 30. dakikada Carlo Holse'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı.
Trabzonspor, ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Muhammed Cham'ın kullandığı kornerde Simon Banza kafayla skora denge getirdi.
Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne taşıdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Trabzonspor, bu sonuçla ligde 19 puanda kaldı. Samsunspor ise 33 puana yükseldi. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, 33 puanla ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta arasında ise çarşamba günü Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR'DAN KÖTÜ REKORLAR
Trabzonspor, bu sonucun ardından Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı.
Süper Lig'de bu sezon 19 puanda kalan Trabzonspor, lig tarihinde 17'nci maçlar itibarıyla daha düşük bir puanda kaldığı bir sezon yaşamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Yunus Emre Çift'ten seken top Banza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
27. dakikada Reeder Samsunspor atağında Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
30. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Reeder Samsunspor atağında Benasser'in ara pasında Holse, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşunda top, Uğurcan Çakır'ın bacakları arasından ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Cham kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 20 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Reeder Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Trabzonspor 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Cham kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Banza, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-1
55. dakikada Serdar Saatçi'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleye yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk yatarak uzaklaştırdı.
70. dakikada ani gelişen Reeder Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası içine pasında defanstan sıyrılan Holse'nin son anda dokunduğu top, az farkla auta gitti.
76. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sol taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine ortasında Mouandilmadji kafa ile topu arka direkteki Holse'ye indirdi. Danimarkalı oyuncu boş ağlarla meşin yuvarlağı buluşturdu: 2-1
Reeder Samsunspor, karşılaşmayı Holse'nin attığı 2 golle 2-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 68 Muja), Holse, Emre Kılınç (Dk. 86 Bola), Mouandilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 89 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 77 Enis Destan), Cihan Çanak (Dk. 73 Umut Güneş), Cham (Dk. 89 Arif Boşluk), Nwakaeme, Banza
Goller: Dk. 30 ve 76 Holse (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
Samsunspor, 30. dakikada Carlo Holse'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı.
Trabzonspor, ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Muhammed Cham'ın kullandığı kornerde Simon Banza kafayla skora denge getirdi.
Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne taşıdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Trabzonspor, bu sonuçla ligde 19 puanda kaldı. Samsunspor ise 33 puana yükseldi. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, 33 puanla ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta arasında ise çarşamba günü Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR'DAN KÖTÜ REKORLAR
Trabzonspor, bu sonucun ardından Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı.
Süper Lig'de bu sezon 19 puanda kalan Trabzonspor, lig tarihinde 17'nci maçlar itibarıyla daha düşük bir puanda kaldığı bir sezon yaşamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Yunus Emre Çift'ten seken top Banza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
27. dakikada Reeder Samsunspor atağında Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
30. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Reeder Samsunspor atağında Benasser'in ara pasında Holse, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşunda top, Uğurcan Çakır'ın bacakları arasından ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Cham kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 20 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Reeder Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Trabzonspor 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Cham kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Banza, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-1
55. dakikada Serdar Saatçi'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleye yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk yatarak uzaklaştırdı.
70. dakikada ani gelişen Reeder Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası içine pasında defanstan sıyrılan Holse'nin son anda dokunduğu top, az farkla auta gitti.
76. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sol taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine ortasında Mouandilmadji kafa ile topu arka direkteki Holse'ye indirdi. Danimarkalı oyuncu boş ağlarla meşin yuvarlağı buluşturdu: 2-1
Reeder Samsunspor, karşılaşmayı Holse'nin attığı 2 golle 2-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 68 Muja), Holse, Emre Kılınç (Dk. 86 Bola), Mouandilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 89 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 77 Enis Destan), Cihan Çanak (Dk. 73 Umut Güneş), Cham (Dk. 89 Arif Boşluk), Nwakaeme, Banza
Goller: Dk. 30 ve 76 Holse (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)