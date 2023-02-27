Trabzonspor'un fikstürü: 3 maç üst üste içeride

Trabzonspor, 4 Mart'ta Akyazı'da oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasıyla lige dönecek.



12 Mart'ta ise yine Akyazı'da bu kez rakip Adana Demirspor olacak. Trabzonspor'u sonrasında uzun bir ara bekliyor. Çünkü Gaziantep maçı, Güneydoğu ekibi ligden çekilmek zorunda kaldığı oynanmayacak. Devamında da ligler milli takım arasına giriyor.



Bordo mavililer, milli maçların dönüşünde taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk edecek.





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