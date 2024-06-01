Trabzonspor'un Cham ısrarı!

Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham için Clermont ile kıyasıya pazarlık yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Cham'i yaratıcı oyun tarzı ve hücumdaki etkinliği nedeniyle istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'un Cham ısrarı!
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01 Haziran 2024 13:44
Trabzonspor, Muhammed Cham'ın transferi için yoğun çaba harcıyor.

Clermont kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafeler kat edildi.

İlk olarak 10 milyon euro talep eden Belçika ekibi, yoğun pazarlıklar ve Cham'ın gelmek istemesi sonucu rakamı 5-6 milyon euro seviyelerine indirdi.

AVCI ÇOK İSTİYOR

Trabzonspor'un teklifi ise 4 milyon euro civarında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 23 yaşındaki 10 numara, takımın hücum gücünü artırma potansiyeli taşıyor.

Cham'ın 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilmesi, Trabzonspor'un farklı hücum varyasyonlarına olanak sağlayacak. 

 
 

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