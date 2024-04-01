Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi

Hayatını kaybeden Trabzonspor'un 13 yaşındaki altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi
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01 Nisan 2024 14:53
Trabzon'da hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

Ortahisar ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kurt için Of ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz ile vatandaşlar katıldı.

Mirkan Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Baba Ahmet Kurt'a taziye dileklerini ileten teknik direktör Avcı, cenaze törenine katılan Kurt'un takım arkadaşlarıyla da yakından ilgilendi.

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