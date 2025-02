Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi için hedefi belirledi

UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda mücadele edecek Trabzonspor 'un 19 Yaş Altı Takımı teknik direktörü Eyüp Saka, rakiplerini eleyerek turnuvada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı kategorisinde 23 hafta sonunda bir maç eksikle lider olan Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak bordo-mavililer, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda da 12 Şubat'ta İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor.Trabzonspor, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak.Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, oyuncularına teşekkür etti.Saka, geçen sezonu şampiyon tamamladıklarını anımsatarak, "Bu sezona da yine iyi başladık. Çocuklara verdiklerimize karşılık, onların tepkisi gayet olumlu oluyor, bu da sahaya yansıyor. Sonuç da buna göre gelişmiş durumda." dedi.UEFA Gençlik Ligi'nde üst turlara çıkabileceklerine inandığını belirten Saka,"Gönül çok güzel şeyler istiyor tabii ki gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Biz de çocuklar da kendimize güveniyoruz. Ben ilk 8'in olabileceğini düşünüyorum hatta dörtlü final var, neden olmasın diyoruz. Biz her maçı kendi özelinde değerlendirip öyle yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Eyüp Saka, Juventus ve Galatasaray müsabakalarına iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Bizim için asıl önemli olan hem oyun kalitesini hem de bireysel oyuncu kalitesini yukarıya çekmek, oyuncuların potansiyellerini oluşturmak. Bunları yaparken de sonuç alabilirsek çocukların sıçraması adına olumlu bir katkı olduğunu düşünüyoruz ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Bizim için her maç önemli. Bu Galatasaray olmuş, Juventus olmuş hiç önemli değil. Tek tek maçları değerlendirip, çocukların potansiyellerini nasıl ortaya çıkartabiliriz onun peşindeyiz."Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in altyapıdaki oyunculara önem verdiğinin altını çizen Saka, "Bu geçmişten beri gelen bir durum zaten. Şu an Şenol hocamızla da gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bizimle iletişimleri güçlü. Buradan oyuncuları A takıma alarak, orada kendisinin de birebir görme şansı oluyor. Tabii bu bir planlama işi. Şenol hocamız, A takımın ihtiyaçları doğrultusunda, bizim takımı da tanıyarak kendi düşüncelerini ve oyuncuları buraya katmak için elinde geleni yapacaktır." diye konuştu.Eyüp Saka, Türk futboluna oyuncular kazandırmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Asıl hedef oyuncularımıza katkı sağlamak ve Trabzonspor'a iyi sporcular yetiştirmek. Bu duruşumuzdan, pozisyonumuzdan asla taviz vermeden devam etmek istiyoruz. Trabzonspor akademisi olarak potansiyeli yüksek oyuncularımızı performanslarıyla birlikte görünür hale getirmek ve Trabzonspor A takımına iyi oyuncular sunmak istiyoruz, hedefimiz bu. Aynı zamanda Türk futboluna da oyuncular kazandırmak istiyoruz. Dolayısıyla çalışmalarız bu yönde devam ediyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu manada kulübümüze ve Türk futboluna katkı sağlarız."Geçen sezon 19 Yaş Altı Elit Ligi'ni ikinci sırada tamamladıktan sonra şampiyona finalinde Samsunspor'u mağlup eden Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'ne eleme aşamasında katılmaya hak kazanmıştı.Trabzonspor, turnuvaya katıldığı 2. turda Karadağ'ın Buducnost takımını 3-1 ve 5-2'lik skorlarla yenerek 3. tura yükseldi. Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Trabzon'da 6-1'lik galibiyet alarak adını son 32 turuna yazdırdı ve lig aşamasından gelen İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşti.Altınordu'nun 2016-2017 sezonunda göstermiş olduğu başarıyı tekrarlayan bordo-mavililer, Juventus'u elemesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.