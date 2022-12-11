Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür

Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek.



Bordo-mavililer, 21 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile Karadeniz derbisine çıkacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe mücadelesi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u konuk edecek ve yine hafta içinde 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek.



16 günde 5 maç oynayacak olan Karadeniz temsilcisinin hedef seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak.



Trabzonspor, söz konusu 5 maçın 3'ünü Akyazı 1'ini taraftarının önünde oynayacak.





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