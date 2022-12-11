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Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür

Trabzonspor'u, Dünya Kupası'nın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Bordo-mavililer 16 günde tam 5 maça çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u bekleyen yoğun fikstür
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11 Aralık 2022 12:35
Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek.

Bordo-mavililer, 21 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile Karadeniz derbisine çıkacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe mücadelesi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u konuk edecek ve yine hafta içinde 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek.

16 günde 5 maç oynayacak olan Karadeniz temsilcisinin hedef seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak.

Trabzonspor, söz konusu 5 maçın 3'ünü Akyazı 1'ini taraftarının önünde oynayacak.

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