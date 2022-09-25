Trabzonspor'u bekleyen dev gelir

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maçlar gruptan çıkmak adına kritik öneme sahip. Bordo-mavililer, istediği sonuçları alırsa üst tur için avantaj yakalayacak. Gruptan çıkmanın geliri ise 20 milyon euro'dan fazla.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u bekleyen dev gelir
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25 Eylül 2022 09:26
UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, sonrasında evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek iddiasını korumuştu.

20 MİLYON EURO'DAN FAZLA GELİR

Bordo-mavililer için 6 ve 13 Ekim'de Monaco ile oynayacakları iki karşılaşma kritik öneme sahip. Karadeniz temsilcisi, bu maçlardan istediği sonuçlarla ayrılması durumunda gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Son 32'ye kalmanın geliri ise 20 milyon Euro'dan fazla olacak.

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