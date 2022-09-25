Trabzonspor'u bekleyen dev gelir

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, sonrasında evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek iddiasını korumuştu.



20 MİLYON EURO'DAN FAZLA GELİR



Bordo-mavililer için 6 ve 13 Ekim'de Monaco ile oynayacakları iki karşılaşma kritik öneme sahip. Karadeniz temsilcisi, bu maçlardan istediği sonuçlarla ayrılması durumunda gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak.



Son 32'ye kalmanın geliri ise 20 milyon Euro'dan fazla olacak.





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