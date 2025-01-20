Trabzonspor transferi bitiriyor: Danilo Sikan

Trabzonspor, Shakhtar'da forma giyen 23 yaşındaki Ukraynalı forvet Danilo Sikan için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor transferi bitiriyor: Danilo Sikan
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20 Ocak 2025 18:27
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir hamleye imza atıyor.

Ukrayna basınından Viktor Vatsko'nun haberine göre; Trabzonspor, Shakhtar'da forma giyen 23 yaşındaki Ukraynalı forvet Danilo Sikan için kulübüyle anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan habere göre; Trabzonspor, Sikan transferi için Shakhtar Donetsk'e 6 milyon euro bonservis bedel ödeyecek. Ayrıca anlaşmada bonus maddeler ve sonraki satıştan pay da yer alacak.

Bu sezon Shakhtar forması ile 18 resmi maça çıkan Sikan, bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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