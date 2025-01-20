Trabzonspor transferi bitiriyor: Danilo Sikan

Viktor Vatsko'nun haberine göre; Trabzonspor, Shakhtar'da forma giyen 23 yaşındaki Ukraynalı forvet Danilo Sikan için kulübüyle anlaşmaya vardı.



BONSERVİSİ BELLİ OLDU



Öte yandan habere göre; Trabzonspor, Sikan transferi için Shakhtar Donetsk'e 6 milyon euro bonservis bedel ödeyecek. Ayrıca anlaşmada bonus maddeler ve sonraki satıştan pay da yer alacak.



Bu sezon Shakhtar forması ile 18 resmi maça çıkan Sikan, bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , sürpriz bir hamleye imza atıyor.Ukrayna basınından