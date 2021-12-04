Trabzonspor taraftarlarından Avcı'ya sevgi gösterisi

Süper Lig2in 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.
Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.
Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.
Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.
Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.