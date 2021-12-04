Trabzonspor taraftarlarından Avcı'ya sevgi gösterisi

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında bordo - mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor taraftarlarından Avcı'ya sevgi gösterisi
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04 Aralık 2021 20:16
Süper Lig2in 15. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.

Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.


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