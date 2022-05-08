Trabzonspor rotayı kırdı: Şanlıurfa olmazsa İstanbul

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu sezon ev sahibi olarak oynayacağı son maç olan Altay karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı.



Antalya mücadelesinde taraftarın sahaya girmesiyle zemin ağır hasar almıştı. Bu nedenle yönetim, Altay mücadelesini Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvurdu. Bordo-mavililerin bu seçimi, 12 yıl öncesine dayanıyor.



Karadeniz ekibi, 2010 yılında Türkiye Kupası'nda GAP Stadı'nda Fenerbahçe ile finalde karşılaşmış ve maçı 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Ancak stadın VAR sistemi ile teknik altyapısının yetersiz olduğu öğrenildi.



Mücadele Urfa'da oynanmazsa Fırtına, rotayı Atatürk Olimpiyat Stadı'na çevirecek. Altay maçı için İstanbul'un ağırlık kazandığı belirtildi.





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