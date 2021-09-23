UĞURCAN ÇAKIR YILDIZLAŞTI

BU SEZON EN ÇOK ŞUT ATILAN MAÇ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 6. haftasında ligin namağlup iki takımı, Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.Trabzonspor, 1. dakikada Cornelius'un attığı golle öne geçerken, 8. dakikada Vitor Hugo yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konyaspor, 20. ve 46. dakikalarda Endri Çekici'nin attığı gollerle üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra 10 kişi olmasına rağmen tempoyu arttıran ve rakip kalede tehlikeler yakalayan Trabzonspor, 76. dakikada Bruno Peres'in ortası sonrasında Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmak istediği topun Amir Hadziahmetovic'e çarpıp ağlarla buluşmasının ardından eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 2-2 sonuçlandı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça taşıdı ve kulüp rekoru kırıldı.Ligde 4 galibiyet ve 2 beraberlik performansına ulaşan Trabzonspor puanını 14 yaparak 2. sıraya yerleşirken, Konyaspor 3 beraberlik ve 3 galibiyetle 12 puanla, 5. sırada yer aldı.Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile karşılaşacak, Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmada 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı kurtarışlarla takımının maça ortak olmasına olanak sağlarken, 2-2 sonrasında yaptığı kurtarışlarla da puanın gelmesini sağladı.25 yaşındaki kaleci, karşılaşmada toplamda 8 kurtarış yaptı ve kendi rekorunu egale etti.Öte yandan Konyaspor - Trabzonspor maçı, bu sezon en çok şut atılan maç oldu. Konyaspor 30 kez rakip kaleyi yoklarken, Trabzonspor ise 14 şut çekti.1. dakikada konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında, altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.7. dakikada Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler, bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.10. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında, Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında, Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top direkten döndü.46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İkinci yarının hemen başında pozisyon bulan Çekiçi, çalımlarla iki rakibini oyundan düşürerek, ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Çekiçi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-1.51. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan ortasında Bytyqi'nin vuruşunda, top defanstan döndü. Seken topu ceza yayı önünde değerlendirmek isteyen Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.67. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, Sehic'in tokatladığı top ceza sahası içinde karambole neden oldu. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.72. dakikada topu orta sahadan sürerek getiren Serdar Gürler'in ceza sahası içinden sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu tekrar oyun alanına gönderdi. Topu önünde bulan Çekiçi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.75. dakikada borda-mavili ekip beraberliği yakaladı. Peres'in sağ kanattan ortasında Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarparak filelere gitti: 2-2.MEDAŞ Konya BüyükşehirHalil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem KanSehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 90+3 Michalak), Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 75 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 62 Ahmed Hassan)Uğurcan Çakır, Edgar, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Peres, Hamsik, Berat Ayberk Özdemir, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Djaniny), Cornelius (Dk. 72 Gervinho)Dk. 1 Cornelius, Dk. 75 Hadziahmetovic (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 20 ve Dk. 46 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)Dk. 7 Vitor Hugo (Trabzonspor)Dk. 49 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 83 Çekiçi, Dk. 90+1 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 82 Edgar (Trabzonspor)