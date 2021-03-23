Trabzonspor haftanın karlı takımı

Alanya yenilgisi sonrasında Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni yıla bakacaklarını söylüyordu. Ancak aradan bir hafta geçti yarış yeniden başladı. Sebebi de üst sıralara oynayan takımlar arasında Trabzonspor'un haftanın en karlı takımı hâline dönüşmesi. A.Gücü'nü deviren Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın üç puanlık, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ikişer puanlık kayıplarını çok iyi değerlendirmiş oldu.



Maç maç gideceğiz

Son alınan neticelerin ardından gözünü üst sıralara çeviren bordo mavililer, millî ara sonrasında DG Sivasspor ile karşılaşacak. Takım üzerinde baskı oluşmamasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç maç ilerlemeleri gerektiği görüşünde. "Rakiplerin durumuna bakmadan kendi maçlarımızı kazanmalıyız" diyen Avcı, her türlü sonuçların alındığı bir lig yaşandığını da belirterek "Daha önümüzde uzun bir yol var" diyor.



SEKİZ GOLLE ÖNDE

Ekuban'dan 19 puana katkı

∂ Trabzonspor'da gol tabelasında öne çıkan isim Caleb Ekusan. A.Gücü mücadelesinde iki gol kaydeden ve ligde sekiz gole ulaşarak takımın en skoreri olan Ganalı isim 19 puana katkı sağladı. Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.



