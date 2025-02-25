Trabzonspor, grup liderliği için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.
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