Trabzonspor, grup liderliği için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, grup liderliği için sahaya çıkıyor
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25 Şubat 2025 10:36
Son güncelleme 25 Şubat 2025 10:45
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.


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