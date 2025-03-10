Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı

Trabzonspor'da Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktör konusunda karar verildi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı
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10 Mart 2025 23:11
Son güncelleme 10 Mart 2025 23:27
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldı. 

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Fatih Tekke, salı günü Trabzon'a gelecek. 

Bordo-mavili takımın efsane futbolcularından biri olan Fatih Tekke ile yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzalar atılacak.

Fatih Tekke, Trabzonspor'a imza atmasının ardından bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu; işte o açıklama;

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır.

Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İşte Fatih Tekke'nin teknik direktörlük geçmişi...



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