Trabzonspor, Enis Destan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, Trabzon'a geldi ve açıklamalar yaptı. Bordo-mavililer de transferi KAP'A bildirdi.

Abone Ol
Trabzonspor, Enis Destan'ı KAP'a bildirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2022 16:59
Süper Lig devi Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulüp, transferin 600 bin euro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasında "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ENİS DESTAN'IN MAAŞI

Trabzonspor Kulübü, Enis Destan'ın alacağı maaşı da açıkladı;

"Profesyonel futbolcu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Enis Destan, hava limanında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." dedi.

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya izlediğini ifade eden genç forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

Trabzonspor daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Enis Destan, bordo-mavililerin 5. transferi oldu.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.