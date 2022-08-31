Trabzonspor'dan üç görüş: 'Cornelius'u unutturmak zorunda'

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da öne çıkan futbolculardan biri olan Andreas Cornelius, Kopenhag ekibine transfer oldu. Camianın etkin isimlerinden Hayrettin Hacısalihoğlu, Hasan Yener ve Sadi Tekelioğlu, bu ayrılığı Sporx'e yaptıkları özel açıklamada değerlendirdi. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan camianın 3 ismi flaş mesajlar verdi. İşte o açıklamalar...



TEKELİOĞLU: "HERKES GOLCÜ ARIYOR, BİZ GÖNDERİYORUZ"



Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, "Şampiyonluk yaşamış, başarılı bir oyuncuydu. O rakama öyle bir oyuncu alabilir misiniz? Avrupa maçlarında başarılı değildi ama Türkiye Ligi'nde iyi oynayan bir oyuncuydu. Herkesin golcü aradığı bir ortamda elindeki iyi golcüyü bırakmak ne olursa olsun doğru değil. Galatasaray, Fenerbahçe herkes golcü arıyor" dedi.



"TARTIŞMASIZ BİR GOLCÜ ŞART"



Tekelioğlu, "Şampiyon bir takımsınız. Trezeguet gibi bir oyuncuya yatırım yapıyorsunuz ama aidiyet duygusunu hisseden bir oyuncuyu gönderiyorsunuz. Trabzonspor yönetimi yeni golcüsünden (Umut Bozok) aynı verimi alamazsa eleştirilir. Bir Sörloth gibi katkı vermedi ama iyi performans gösterdi. Umut Bozok, her maçta gol atarsa Cornelius da unutulur. Bunu göz ardı etmiyorum. Ayrıca Djaniny de çok becerikli bir oyuncu değil. Tartışmasız bir isim gerek Trabzonspor'a. O isim, Umut Bozok mudur? Aldığın futbolcu her maçta olmasa bile yaraya derman olacak bir isim olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.



HACISALİHOĞLU: "6 MİLYON EURO DÜŞÜK BİR RAKAM"



Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Hayrettin Hacısalihoğlu, Cornelius'un ayrılığıyla ilgili stratejiden Abdullah Avcı'nın da mutlaka haberi olduğu vurgusu yaptı. Hacısalihoğlu, "Cornelius, son dönemde faydalı olan bir oyuncuydu. Gidişiyle boşluk yaratacaksa Trabzonspor bundan zarar görür. 6 milyon euro bu tarz bir oyuncu için düşük bir rakam! Abdullah Avcı'nın mutlaka bu gelişmelerden bir bilgisi ve fikri vardır. Trabzonspor'un yeni golcüsü Umut Bozok onun yokluğunu aratmayacak bir performans göstermek zorunda" ifadelerini kullandı.



HASAN YENER: "CORNELIUS GİTMEK İSTEDİ"



Bordo-mavili camiada hizmet etmiş ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş isimlerden biri olan Hasan Yener de bu ayrılığı yorumladı. Hasan Yener, futbolcu transferini 'organ nakli'ne benzetirken, yeni gelen golcü Umut Bozok'un takıma adapte olamama riskinin Trabzonspor'u olumsuz etkileyeceği fikrini dile getirdi. Yener şu ifadeleri kullandı:



"Futbolcu transferinde ne önemli? Futbolcu gittiyse yerine transfer yapmanız gerekiyor. Yapılacak transfer bu kalitede olacak mı? Satılmayacak hiçbir oyuncu yok. Yerine iyi bir oyuncu almak zorunda. Verimlilik açısından bunu söylüyorum. Bunlar yerine gelirse olur. Cornelius, karakteri ve kişiliğiyle Trabzonspor'a ve futbolumuza uygun bir oyuncuydu. Kuzey'den gelen oyuncuların iş disiplini ve profesyonelliği üst düzeyde. Sorunları pek olmuyor. Trabzonspor 5 milyon euro bedelle aldı. Daha iyi bir rakam olmalıydı. Cornelius gitmek istedi. Bu fiyatın düşük ya da yüksek olduğunu konuşmaya gerek yok. Takıma ve şehre alışmıştı. Takım arkadaşlarıyla uyum içindeydi. Yeni gelen Umut Bozok'un adaptasyon süreci olacak ve zamana ihtiyaç duyacak. Sonuçlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tartışmasız bir performans gerekiyor. Futbolcu transferi organ nakli gibidir. Vücut, organ ne kadar iyi olursa olsun reddederse hiçbir işe yaramaz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ