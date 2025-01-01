Trabzonspor'dan Manaj için takas teklifi!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 36 maçta tam 22 gol atan ve 3 de asist yapan Rey Manaj, yaz döneminde pek çok kulüple adı anılmasına rağmen Yiğidolar'da kalmıştı.
Ancak Arnavut yıldızın Sivas'ta devam etmesi zor gözüküyor. Beklediği zamlı kontrat teklifini alamayan 1.82 boyundaki yıldız, gemileri yakmış durumda. Menajeriyle doğrudan temas kuran Trabzonspor yönetimi işi büyük ölçüde bitirdi.
SİVASSPOR'UN TALEBİ
Görüşmelerin geri kalan kısmı Trabzonspor ve Sivasspor arasında devam edecek. Başarılı oyuncu konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in de istekli olduğu biliniyor. Tecrübeli hocanın ligde en çok beğendiği isimlerden birisi olan Manaj'ın bir aksilik olmadığı takdirde hafta sonuna kadar Bordo-Mavililer'e resmen katılması öngörülüyor. Sivasspor'un oyuncu için 3 milyon Euro talebi söz konusu.
Bu sezon sakatlık problemi de yaşayan ve 12 lig maçında 954 dakika forma giyebilen Manaj, 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Kiralık olan Banza'nın yeni sezonda takımda devam etmesi zor gözüküyor. Çünkü Braga'nın Banza için bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro civarında.
TRABZONSPOR'uN TEKLİFİ
Trabzonspor, yıldız futbolcu için Sivasspor'a 1.3 milyon Euro bonservis ve Hüseyin Türkmen ile Serkan Asan'ı önerdi. Manaj'ın yoğun baskısı sebebiyle yönetimin transferine onay vereceği dile getiriliyor. Kulübü ile sözleşmesi 2026'da bitecek futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gözüküyor.
Ancak Arnavut yıldızın Sivas'ta devam etmesi zor gözüküyor. Beklediği zamlı kontrat teklifini alamayan 1.82 boyundaki yıldız, gemileri yakmış durumda. Menajeriyle doğrudan temas kuran Trabzonspor yönetimi işi büyük ölçüde bitirdi.
SİVASSPOR'UN TALEBİ
Görüşmelerin geri kalan kısmı Trabzonspor ve Sivasspor arasında devam edecek. Başarılı oyuncu konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in de istekli olduğu biliniyor. Tecrübeli hocanın ligde en çok beğendiği isimlerden birisi olan Manaj'ın bir aksilik olmadığı takdirde hafta sonuna kadar Bordo-Mavililer'e resmen katılması öngörülüyor. Sivasspor'un oyuncu için 3 milyon Euro talebi söz konusu.
Bu sezon sakatlık problemi de yaşayan ve 12 lig maçında 954 dakika forma giyebilen Manaj, 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Kiralık olan Banza'nın yeni sezonda takımda devam etmesi zor gözüküyor. Çünkü Braga'nın Banza için bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro civarında.
TRABZONSPOR'uN TEKLİFİ
Trabzonspor, yıldız futbolcu için Sivasspor'a 1.3 milyon Euro bonservis ve Hüseyin Türkmen ile Serkan Asan'ı önerdi. Manaj'ın yoğun baskısı sebebiyle yönetimin transferine onay vereceği dile getiriliyor. Kulübü ile sözleşmesi 2026'da bitecek futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gözüküyor.