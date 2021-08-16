Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anastasios Bakasetas, 11. dakikada Anthony Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho, 42. dakikada Marek Hamsik ve 66. dakikada Djaniny attı.. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını ise 32. dakikada Adem Büyük kaydetti.



MALATYASPOR'UN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



Yeni Malatyaspor'un 79. dakikada Jospin Nshimirimana ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul, 86. dakikada Adem Büyük ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, sezona 3 puanla başladı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise puansız bir başlangıç yaparak son sırada yer aldı.



DEPLASMAN CANAVARI TRABZONSPOR



Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda üst üste 18. maçında da kaybetmedi ve tarihindeki en uzun ikinci deplasman yenilmezlik serisini yakaladı.



HAMSIK VE GERVINHO İYİ BAŞLADI



Bordo - mavililerin yeni transferleri Marek Hamsik ile Gervinho, performanslarıyla göz doldurdu. Marek Hamsik önce 3. dakikada Bakasetas'ın golünde asisti yaptı ardından 42. dakikada Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Gervinho ise önce 29. dakikada golle tanıştı sonrasında 42. dakikada Hamsik'e asisti yapan isim oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



10. dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2.



19. dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.



26. dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti.



29. dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3.



32. dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-3.



42. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada sağ kanattan gelişen Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ortasına Adem Büyük penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.



66. dakikada Trabzonspor bu kez penaltıdan golü buldu. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanına girdi, Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Djaniny, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-5.



71. dakikada Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Djaniny'nin ortasına arka direkte Bakasetas kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.



79. dakikada Yeni Malatyaspor'un Nshimirimana ile bulduğu gol VAR'dan döndü. Sağ çaprazda topla buluşan Adem Büyük ortadaki Osman'ı gördü. Bu oyuncunun düzeltip uzattığı topu önünde bulan Nshimirimana, boş kaleye topu gönderdi. VAR'a giden hakem Atilla Karaoğlan, Adem Büyük'ün girdiği pozisyonda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



83. dakikada Yunus Mallı'nın çektiği şutun rakip oyuncu Nshimirimana'nın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Karaoğlan, bu kararı da iptal etti.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih Kaya, Hafez (Dk. 70 Awuku), Buğra Çağıran (Dk. 46 Nshimirimana), Aabid, Mallan (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 83 Mert Miraç Altıntaş), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 70 Osman)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Hugo, Edgar Ie, Peres, Berat Özdemir, Bakasetas (Dk. 83 Yunus Mallı), Hamsik (Dk. 83 Trondsen), Nwakaeme (Dk. 70 Yusuf Sarı), Djaniny, Gervinho (Dk. 46 Cornelius)



Goller: Dk. 3 Bekasetas, Dk. 10 Nwakaeme, Dk. 29 Gervinho, Dk. 42 Ertaç Özbir (Kendi kalesine), Dk. 66 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 32 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)



Sarı Kart: Dk. 23 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 57 Nshimirimana, Dk. 89 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)



