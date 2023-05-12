Trabzonspor'dan köklü değişim planı!

Trabzonspor, üç kulvarda sportif hedeflere ulaşamayınca ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından Abdullah Avcı da görevinden ayrılarak değişimin önünü açtı.



Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu doğru bir planlamayla bütçeyi azaltmak istiyor. Nenad Bjelica da dengeli ve kaliteli bir kadro oluşturmanın hesaplarını yapıyor.



43 MİLYON EURO'DAN 20-25 MİLYON EURO'YA



Takım bütçesini 43 milyon eurodan aşağıya doğru çekmek için çalışmalarını sürdüren yönetim, 20-25 milyon euro arasında maaş bütçesini tutturmaya çalışıyor. Kademeli olarak sezon bitmeden bu planını hayata geçiren Karadeniz ekibi, Vitor Hugo, Peres ve Naci Ünüvar ile devam eden sürece sezon sonuna kadar yeni isimleri de ekleyecek.



Kiralık olan Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Markovic ile devam etmeyi planlamayan Hırvat teknik adam; Bartra, Bardhi, Gomez, Larsen ve Umut Bozok gibi isimlerle ilgili henüz kesin bir karar vermedi. Bu oyuncuların sözleşmelerinin devam edecek olması nedeniyle yaşanacak gelişmelere göre hareket edilecek.



TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



Mali disiplin içinde hareket edecek olan Karadeniz ekibi, oyunculara gelecek ciddi teklifleri hızla değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezon için takım maliyetini aşağıya çekmeyi hedefleyen yönetim kurulu, bütçe planlaması doğrultusunda oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Buna göre kulübe ciddi bonservis geliri kazandıracak oyuncuların satılması planlanıyor.







