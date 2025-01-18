Trabzonspor'dan Jota bombası!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kanat mevkisine oyuncu ihtiyacını son Antalyaspor galibiyetinin ardından da tekrarladı. Bu bölge için pek çok isim gündeme geldi. Bazı isimlerde yüksek maliyet engeli problem yarattı. Bazı yıldızlar ise gelmeye sıcak bakmadı. Oleksandr Zubkov, bu bölge için en fazla istenen oyuncuların başında geliyor.
Hatta yönetim, bonuslarla 6 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı. Ancak Shakhtar Donetsk henüz beklenen indirimi yapmadı. Ukrayna ekibi, kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. MLS ekiplerinden San Diego, Zubkov ile ciddi şekilde ilgilense de bu transferden çekildi. Dolayısıyla Ukraynalı yıldızla ilgili yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir.
8 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Kanat transferinde Trabzonspor'da menajerler aracılığıyla teklif edilen futbolculardan biri ise Jota... Rennes'de kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki Portekizli yıldızın şartlarına bakılıyor. Rennes, bu yaz oyuncu için Al İttihad'a 8 milyon Euro bonservis ödemişti. Bonservis olarak Fransız ekibinin benzer bir rakam talep etme ihtimali yüksek. Dolayısıyla BordoMavili yönetim, kiralama formülüyle Rennes'in kapısını çalabilir.
Hatta yönetim, bonuslarla 6 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı. Ancak Shakhtar Donetsk henüz beklenen indirimi yapmadı. Ukrayna ekibi, kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. MLS ekiplerinden San Diego, Zubkov ile ciddi şekilde ilgilense de bu transferden çekildi. Dolayısıyla Ukraynalı yıldızla ilgili yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir.
8 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Kanat transferinde Trabzonspor'da menajerler aracılığıyla teklif edilen futbolculardan biri ise Jota... Rennes'de kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki Portekizli yıldızın şartlarına bakılıyor. Rennes, bu yaz oyuncu için Al İttihad'a 8 milyon Euro bonservis ödemişti. Bonservis olarak Fransız ekibinin benzer bir rakam talep etme ihtimali yüksek. Dolayısıyla BordoMavili yönetim, kiralama formülüyle Rennes'in kapısını çalabilir.