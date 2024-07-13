Trabzonspor'dan Gravillon hamlesi

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor, Adana Demirspor'un stoperi Andreaw Gravillon'u listesine aldı. Tecrübeli oyuncu için yönetimin harekete geçmesi bekleniyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Gravillon hamlesi
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13 Temmuz 2024 14:32
Stoper transferini Macaristan kampına yetiştiremeyen Trabzonspor'da çalışmalar iyice hızlandı.

Gigot konusunda kulübü Marsilya ile anlaşmasına rağmen oyuncu tarafından bir türlü olumlu geri dönüş alamayan Trabzonspor'da, alternatif isimler için hareketlilik var. Bu stoperlerden biri de; Andreaw Gravillon...

BONSERVİS BEDELİ 3.5 MİLYON EURO

Adana Demirspor forması giyen 1.89 boyundaki savunmacının bu yaz satılması bekleniyor. Transfer yasağı bulunan ve kaynak arayışına giren Güney ekibi, Gravillon'un fiyatını 3.5 milyon Euro olarak belirledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun tarzını çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor Yönetimi'nin harekete geçmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 33'ü Süper Lig olmak üzere 39 resmi karşılaşmaya çıkan Gravillon, 2 gol atmıştı. Geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan başarılı oyuncu, 1 yıl önce 2.5 milyon Euro karşılığında Reims'ten Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Gravillon'un olası transfer sürecinde Trabzonspor'un para artı takasta futbolcu teklif etmesi bekleniyor.

GİDECEKLERDE HAREKET YOK

Kiralıktan dönen Maxi Gomez, Teklic, Kourbelis ve Lahtimi'nin yanı sıra Joaquin Fernandez'e kulüp bulmaları söylenmişti. Takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdüren 5 yabancı oyuncudan hiçbiri henüz takım bulabilmiş değil. Yabancı kontenjanın sıkıntı yaşayan Trabzonspor Yönetimi, gelecekler kadar gidecek futbolcular konusunda da yoğun mesai harcıyor. Özellikle Gomez ve Fernandez'in yüksek maaşları nedeniyle ayrılık süreçleri kolay gözükmüyor. 

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