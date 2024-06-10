Trabzonspor'dan dev hamle: Guido Rodriguez

Trabzonspor, Barcelona ile ön protokol imzaladığı ifade edilen Guido Rodrigugez'i gözüne kestirdi.
BARCELONA HABERLERİ
61 Saat'in haberine göre; Sezon bitmeden ismi Barcelona ile de anılan Rodriguez'in, Katalan kulübüyle ön protokol dahi imzaladığı iddia edilmişti. Ancak İspanyol basınından gelen son haberler, Rodriguez ile Barcelona arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığını öne sürüyor. Üstelik yeni teknik direktör Hansi Flick'in de bu transfere sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
ZORLU TRANSFER SÜRECİ
Bonservisi elinde olan Guido Rodriguez'e birçok kulüp ilgi gösteriyor, bu da transfer sürecini oldukça zorlu hale getiriyor. Ancak Trabzonspor Yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Oyuncuya yüksek bir kontrat sunmak amacıyla imza parası formülü üzerinde duruluyor.
Trabzonspor'un bu hamlesi, takımın orta sahasında gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.
BARCELONA HABERLERİ
61 Saat'in haberine göre; Sezon bitmeden ismi Barcelona ile de anılan Rodriguez'in, Katalan kulübüyle ön protokol dahi imzaladığı iddia edilmişti. Ancak İspanyol basınından gelen son haberler, Rodriguez ile Barcelona arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığını öne sürüyor. Üstelik yeni teknik direktör Hansi Flick'in de bu transfere sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
ZORLU TRANSFER SÜRECİ
Bonservisi elinde olan Guido Rodriguez'e birçok kulüp ilgi gösteriyor, bu da transfer sürecini oldukça zorlu hale getiriyor. Ancak Trabzonspor Yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Oyuncuya yüksek bir kontrat sunmak amacıyla imza parası formülü üzerinde duruluyor.
Trabzonspor'un bu hamlesi, takımın orta sahasında gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.