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Trabzonspor'dan Christopher Wooh'a teklif

Fransız basını L'Equipe, Trabzonspor'un, Rennes forması giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptığını yazdı. Bordo-mavililer savunmaya takviye arayışında.

calendar 22 Haziran 2025 00:06
Trabzonspor'dan Christopher Wooh'a teklif
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, bordo-mavili kulübün Kamerunlu savunma oyuncusu için Rennes'e teklif sunduğunu duyurdu.

L'Equipe'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor, Rennes'in stoperi Christopher Wooh için teklif yaptı" ifadelerine yer verildi.

FİZİK GÜCÜYLE BİLİNİYOR

23 yaşındaki oyuncu, hem Rennes'te hem de Kamerun Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 1.91 boyundaki güçlü stoper, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle biliniyor.

TRABZONSPOR'UN PROFİLİNE UYGUN

Trabzonspor'un, savunma hattına liderlik edebilecek nitelikte bir oyuncu arayışında olduğu ve Wooh'un bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.  

 

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