Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Eren Elmacı transferinde Kasımpaşa ile uzlaşma sağlayamadı. Trabzonspor'un Eren Elmalı'dan vazgeçtiği ve Glasgow Rangers forması giyen Borna Barisic için resmi teklif yaptığı gündeme geldi.



TRABZONSPOR BARISIC İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI



Trabzonspor, 29 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Barisic'i kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu. Hırvat futbolcu da kendisine gelen teklifi doğruladı.



BARISIC TRANSFER TEKLİFİNİ DOĞRULADI



Milli Takım kampında konuşan Barisic, "Bana ve kulübüme gelen, kabul edilebilir bir teklif var" açıklamasını yaptı. Deneyimli sol bek, geçen sezon İskoç ekibinde çıktığı 43 maçta gol atamazken 3 asist kaydetti.



BARISIC'IN OYNADIĞI TAKIMLAR



Hırvatistan ekiplerinden NK Osijek altyapısından yetişen Borna Barisic, sırasıyla NK Osijek, Bijelo Brdo, Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva ve Glasgow Rangers formalarını giydi.







